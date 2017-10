Grupo incentiva o plantio em Sodrélia

Um grupo de moradores do distrito de Sodrélia, em Santa Cruz do Rio Pardo, iniciou um trabalho de arborização nas ruas. Sob a coordenação de uma bióloga da prefeitura, o grupo teve o aval da secretaria do Meio Ambiente.

O projeto contagiou moradores do distrito, cujos moradores gostam da convivência com a natureza, uma vez que praticamente todas as famílias têm origem na zona rural.

O plantio de mudas começou há algumas semanas e pretende se expandir por todo o distrito. O projeto tem o apoio da professora de música Maria Cecilia Donsbach Camargo, uma das coordenadoras do programa musical “Aprendizes de Sodrélia”.