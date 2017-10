Novo acidente com cavalo fere trabalhador na SP-225

Desta vez, acidente envolveu

um motociclista, que ficou ferido

O jovem Marcos Rodrigo Miguel Alves, 21, sofreu ferimentos graves na noite do último domingo, 22, quando atingiu em cheio um cavalo que transitava na rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225). O acidente aconteceu durante a noite e Marcos pilotava uma moto Honda CG.

Funcionário da indústria Special Dog, Marcos foi lançado por vários metros ao solo ao bater no cavalo. A motocicleta parou a 100 metros do local do impacto.

Para ter uma ideia da violência da batida, o cavalo teve morte instantânea.

Segundo informações, Marcos estava a caminho de seu turno na empresa quando aconteceu o acidente. Outros colegas de trabalho, que também trafegavam pela mesma rodovia, ajudaram o motociclista e acionaram o Corpo de Bombeiros.

O jovem foi socorrido pela Unidade de Resgate e levado para a Santa Casa de Misericórdia. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e registrou a ocorrência, mas não conseguiu localizar o proprietário do animal. Um inquérito da Polícia Civil ainda vai tentar descobrir o dono do cavalo.

É o segundo acidente com animais na pista em pouco mais de uma semana. Na última sexta-feira, 13, um Volkwagen Fox com placas de São Paulo atropelou uma égua na rodovia SP-327, no município de Santa Cruz. O acidente, que também aconteceu durante noite, feriu gravemente um casal.

Também não houve a identificação do proprietário da égua, que estava grávida e morreu na hora.