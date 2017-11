Codesan deve receber novo aporte financeiro neste ano

Prefeito admitiu reforçar caixa da

empresa durante evento no gabinete

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) quer realizar um novo aporte financeiro para a Codesan, empresa de economia mista que pertence ao município. É a maneira encontrada pelo governo para fechar as contas da empresa, administrada por Cláudio Agenor Gimenez desde 2015 e sucessivamente com balanço negativo. O anúncio foi feito no gabinete do prefeito na última segunda-feira, 23, durante entrega de um cheque de R$ 800 mil do duodécimo, antecipado pela Câmara Municipal.

A atual administração já repassou para a Codesan milhões de reais desde o início do atual governo. Nos governos anteriores, do PSDB, a empresa teve balanços positivos. Entretanto, de acordo com o atual governo, as gestões anteriores “maquiavam” os balanços com emissão de notas de serviços que, na verdade, não eram realizados. A acusação, porém, nunca foi comprovada.

Na segunda-feira, ao elogiar a “economia” dos vereadores na Câmara, Otacílio anunciou que vai conceder um abono salarial a todos os funcionários da prefeitura, em torno de R$ 400, no final do ano. Entretanto, como a Codesan não segue a folha de pagamento da prefeitura, a empresa não teria dinheiro em caixa para conceder o mesmo abono. Para tanto Otacílio sugeriu uma nova transferência de recursos para a empresa de economia mista. “Deve sobrar ainda em torno de R$ 500 mil no final do ano, que é o valor que vamos usar para conceder o abono. Mas será necessária uma transferência ou subvenção à Codesan para pagar outras despesas para, desta forma, sobrar dinheiro na empresa para conceder o mesmo abono”, disse o prefeito.

No entanto, será necessário a autorização da Câmara para uma nova subvenção de recursos. No último deles, pelo menos dois vereadores deixaram claro que não votarão novamente a transferência de dinheiro para a empresa. Um deles é da base governista — João Marcelo Santos (DEM) disse no início do ano que “não confia” no atual presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez.

O clima de CPI para investigar exatamente a Codesan pode prejudicar o plano do prefeito de encher os cofres da empresa. Se não conseguir a autorização, porém, o governo vai culpar os vereadores que votarem contra o projeto alegando que os funcionários da empresa ficarão sem o abono de R$ 400.

Câmara antecipa R$

800 mil para Otacílio

Cheque foi entregue em solenidade no gabinete, na segunda-feira

O presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, Marco “Cantor” Valantieri (PR), entregou um cheque de R$ 800 mil ao prefeito Otacílio Parras (PSB) em solenidade política realizada na manhã de segunda-feira, 23, com a presença de vereadores da base governista. É, na verdade, uma antecipação do duodécimo que o Legislativo obrigatoriamente precisa devolver no final do ano. A liberação do dinheiro foi solicitada pelo próprio Otacílio ao presidente da Câmara.

O prefeito anunciou, na ocasião, que já tem destinação para os recursos, que serão usados em obras pontuais em bairros da cidade e no centro. Ele disse, por exemplo, que vai ampliar o velório municipal, dobrando sua capacidade. Além disso, o governo vai construir uma pista de skate ao lado do Museu Histórico e uma cancha de malha sintética anexa ao ginásio de esportes. Por fim, Otacílio disse que vai concretar a pista de caminhada da praça São Sebastião.

Até o final do ano, a Câmara deve ter um saldo de aproximadamente R$ 500 mil para devolver à prefeitura. Os recursos, segundo Otacílio, serão usados na concessão de um abono salarial aos servidores públicos. Ainda não está definido se o benefício será concedido antes do Natal ou no início do próximo ano.