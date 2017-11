Cartas – Edição de 29/10/2017

O drama do diagnóstico errado

Utilizamos do espaço que esse jornal tão brilhantemente coloca à disposição de seus leitores para manifestarmo-nos sobre a situação pela qual a nossa família passou nos últimos dias, a qual nos causou muita aflição, medo e transtornos, e cujo encaminhamento dividimos em duas partes. Em nenhum momento temos a intenção de punir ou depreciar, apenas alertar, de uma forma pública, os responsáveis, se assim se julgarem, pelas situações inicialmente ocorridas, para que, no futuro, e em situações similares, se falhas foram cometidas, possam ser evitadas, com atendimento mais cuidadoso e dedicado e com atenção redobrada, com o cuidado em se estabelecer um diagnóstico preciso, com certeza absoluta, antes de se medicar tempestivamente, muitas vezes mascarando um problema que pode ser grave, colocando a vida em risco, exigindo urgência na efetividade de procedimentos, muitas vezes com a necessidade de realização de outros exames não disponíveis no local, mas que devem ser passados para os responsáveis, principalmente, quando se tratar de pacientes crianças.

A primeira parte da citada situação, iniciou-se no dia 24/09/2017, após um de nossos netos, com 12 anos de idade, com fortes dores abdominais e com vômitos, ter passado por um atendimento de emergência na cidade de Angatuba-SP, onde estávamos a passeio, mais precisamente no Pronto Socorro daquela localidade, quando fomos informados de que o mesmo estava com problemas estomacais/digestivos e deveria permanecer em observação, tomando soro com a medicação denominada “digesan”, o que foi prontamente providenciado.

Em seguida ele foi liberado e, como as dores e vômitos continuavam, retornamos a Santa Cruz do Rio Pardo e procuramos atendimento na UPA da cidade na tarde/noite do mesmo dia, relatando ao médico profissional que nos atendeu a situação do menino. Foram efetuados exames de sangue e urina e realizada lavagem intestinal, já que o médico informou que havia dificuldade em diagnosticar, tendo o mesmo argumentado que o seu plantão estava vencendo e o caso seria passado para outro médico, o qual assumiria a continuação do atendimento.

Assim foi feito e o segundo médico a atender o nosso neto informou que os exames tinham constatado cristais na urina e que as fortes dores abdominais eram originárias dos tais cristais, juntamente com uma infecção urinária. Após medicar, passando uma receita de antibióticos, analgésicos e anti-inflamatórios, que deveriam ser administrados durante uma semana, fomos dispensados e encaminhados para casa.

Entendendo, em nossa posição de pessoas leigas em medicina, que deveríamos confiar no médico que nos atendeu e aguardar, pelo menos durante alguns dias, o resultado da administração dos medicamentos, passamos a sofrer, em casa, junto com o nosso neto, aguardando a diminuição de suas dores, que, inclusive, passaram a ser camufladas pelos analgésicos, antibióticos e anti-inflamatórios administrados, cujo uso foram ratificados por uma médica no centro de saúde da vila Santa Aureliana/Oitenta, quando a procuramos para um novo atendimento. Ela não viu necessidade em reexaminar o menino, apenas solicitando que fosse agendado para a realização de um exame de ultrassom, o qual procurarmos realizar com urgência, de forma particular, conseguindo o agendamento no prazo de dois dias.

Antes, porém, como as dores, vômitos e agora febre continuavam, tomamos a iniciativa de levá-lo para uma consulta imediata com a Dra. Kátia Henares, a qual, ao examiná-lo, de forma precisa e competente, constatou que o mesmo estava com quadro avançado de apendicite. Por causa da demora, agora já com seis dias do primeiro atendimento médico, necessitava urgente ser internado para procedimento cirúrgico. A referida médica encaminhou e nos orientou, com muita atenção, carinho e competência, sobre os procedimentos.

Iniciando-se aí a segunda parte da situação agoniante por que passávamos. A partir do momento em que fomos atendidos pela Dra. Kátia, notamos que passou a imperar o profissionalismo, o amor à profissão e a competência em lidar com a vida das pessoas, por parte de todos aqueles que nos atenderam e nos ajudaram nesta situação.

Fomos atendidos de forma ágil na recepção da Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo e atendidos inicialmente pelo Dr. Brasil, que se encontrava no plantão do Pronto Socorro. De forma competente, ele reexaminou e confirmou o diagnóstico, encaminhando nosso neto para o setor de pediatria, aos cuidados do Dr. Jorge, que novamente reexaminou e, após constatar o quadro, de forma imediata, solicitou os exames necessários e entrou em contato com o cirurgião responsável, Dr. Jonas, que imediatamente chegou ao hospital, examinou o menino e iniciou os procedimentos para a cirurgia. Como requeria urgência e, dada a gravidade da situação, exigiu que o mesmo permanecesse internado durante oito dias, com acompanhamento constante, competente e preciso por parte do Dr. Jonas e do Dr. Jorge e de toda a equipe de enfermagem. Queremos agradecer e, novamente, exaltar a qualidade do atendimento que recebemos por parte de todos os funcionários da Santa Casa de nossa cidade, desde a equipe médica, a qual tivemos um contato direto nas pessoas do Dr. Brasil, Dr. Jorge, Dr. Bruno e Dr. Jonas e a equipe de enfermagem, em especial àquelas funcionárias que compõe o setor da pediatria e que trazem, sempre, um sorriso nos lábios, uma palavra amiga, paciência e presteza naquilo que fazem. Qualidade, também, encontrada na alimentação oferecida pelo hospital, feita com muito carinho e levada aos pacientes por funcionárias prestativas e atenciosas.

Entendemos que Deus nos iluminou e abençoou fazendo com que o atendimento a um problema de doença, que começou de forma desastrada e desencontrada e se encaminhava para uma situação de risco de vida de nosso neto, o bem mais valioso de nossa vida, juntamente com o seu irmão, tivesse o seu rumo alterado com a chegada desses anjos que trabalham na Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo. Todos eles nos atenderam, sob o comando do Dr. Jorge e do Dr. Jonas, cuidando do nosso neto com muita dedicação, competência e amor à profissão que abraçaram, a partir do atendimento preciso por parte da também competente Dra. Kátia em seu consultório. Cabe aqui ressaltar que todo esse atendimento de qualidade prestado pela Santa Casa foi efetuado, na sua totalidade, através do SUS, ficando aqui um chamamento para que todos aqueles que trabalham com a saúde das pessoas, que envolve um bem maior que é a vida, procurem, sempre, se espelhar na segunda parte do atendimento, relatado acima, que tivemos por parte dos profissionais da Santa Casa de nossa cidade.

— Antônio Carlos Rodrigues e Maria Aparecida Pereira Rodrigues (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Que horror!

Depois do horror, que os Estados Unidos e Corea do Norte (já li que Corea é o país mais violento do mundo) querem explodir uma bomba (atômica ou de hidrogênio) pelos ares, aparece outra novidade que todos rejeitamos.

No Rio Grande do Sul, em pleno Brasil, fizeram uma exposição de arte simplesmente abominável, na qual os pais precisavam tapar os olhos dos filhos com as mãos, para eles não se contaminarem com tanta sujeira. Acabou que esse evento foi suspenso, porque fazia apologia da imoralidade.

Nessa exposição eram mostradas telas, consideradas moderníssimas, exibindo situações impróprias para crianças. O evento chamava-se “Queermuseum e essa palavra “queer”, no inglês, significa gay. Isto receberia alunos de escolas públicas e particulares. Como existe um movimento social chamado MBL (Movimento Brasil Livre)`, essas pessoas boicotaram essa Exposição de Arte Contemporânea (???), cujos patrocinadores foram obrigados a cancelar a dita cuja porque desrespeitava símbolos e crenças da humanidade.

Quem quiser conferir, procure a revista Veja de 20 de setembro. Algumas fotos das telas mostram Cristo de tênis na cruz, com 8 braços de cada lado do corpo, usando várias coisas populares nas mãos. Uma delas chama-se “Travesti da Lambada”, onde crianças se encontram em situações constrangedoras e imorais. São cenas pornográficas em que os pais e professores ficariam enrubescidos diante dos olhos dos filhos e alunos, que nada entenderiam em sua inocência.

E todos nós temos que engolir tudo que aparece na TV, nos jornais e no celular. E essa é a modernidade do século 21.

Em tempo – Acabei de assistir na TV que essa onda está rodando por todo o mundo e que no Masp, em São Paulo, já estão proibindo a entrada de menores nesse tipo de exposição.

Deus nos acuda, porque não sabemos onde este mundo vai parar. Pena das futuras gerações.

— Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Envelhecer bem

Muito se fala que, para ter um envelhecimento saudável e vida mais longa, deve-se evitar comportamentos de risco, como: manter o peso baixo, não fumar e reduzir o álcool. E uma pesquisa da Escola de Saúde Pública da Universidade de Michigan demonstrou isso.

A pesquisa mostrou que pessoas com 50 anos de peso “normal” que nunca fumaram e bebem moderadamente têm uma expectativa de vida sete anos mais longa do que a média norte-americana. Elas também podem atrasar as deficiências do organismo em até seis anos. A expectativa de vida nos Estados Unidos é de aproximadamente 78 anos para homens e 82 para mulheres, mas para o grupo de baixo risco essas idades mudam para 85 e 89, respectivamente.

A pesquisa foi publicada na revista Health Affairs. Enquanto outras pesquisas concentraram-se no impacto de cada fator na expectativa de vida, esta é a primeira a mostrar o efeito dos três fatores combinados.

Para o pesquisador é preciso que as autoridades de saúde promovam campanhas para convencer as pessoas a melhorarem esses comportamentos, não só para terem uma vida mais longa, bem como para terem uma vida longa e saudável. Haja vista que 80% dos norte- americanos em seus 50 anos fumaram ou foram obesos. E, mesmo porque, em uma perspectiva social, cuidar de indivíduos com deficiência é muito caro.

Os pesquisadores definiram como categoria de baixo risco composta por pessoas que nunca fumaram, que bebem moderadamente (no máximo, 14 bebidas semanais para homens e 7 para mulheres) e apresentaram um índice de massa corporal menor que a classificação para obesos, ou seja, aqueles considerados no peso ideal ou um pouco acima do peso, apresentando um índice de massa corporal entre 18,5 e 29,9.

A pesquisa usou dados do Estudo de Saúde e Aposentadoria dos Americanos de 50 anos ou mais, da Universidade de Michigan, que teve início em 1992. A amostra de 1998 incluiu quase 15.000 entrevistados com idades entre 50 e 74 anos.

Um fato observado, que reforça que se deva parar com os abusos em qualquer idade é que quando as pessoas mudam os maus hábitos, passam a ter uma expectativa de vida quase igual ao grupo de baixo risco, vivendo um ano a menos apenas que as que não eram obesas, que nunca fumaram e bebiam moderadamente.

Em outros quatro estudos liderados por pesquisadores da Universidade de Michigan, descobriu-se que a saúde de um casal pode ser determinada pelas percepções do seu próprio envelhecimento. Casais que tendem a ver o envelhecimento negativamente tendem a se tornar menos saudáveis e menos ativos do que casais que veem o envelhecimento positivamente. Além disso, as limitações dos maridos decorrentes de doenças afetam negativamente a saúde das suas esposas devido ao aumento da carga de cuidados.

E quanto mais negativamente uma pessoa vê seu envelhecimento, maior a chance dela atrasar a busca por cuidados com a saúde e encontrar barreiras para procurar esses cuidados. As pessoas que experimentam a discriminação etária se sentem menos positivas sobre o seu próprio envelhecimento.

Os cientistas iluminaram o caminho. Que autoridades e profissionais aproveitem!

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

“Foto do Leitor”

Antiga Praça da República

— A foto, do arquivo do servidor aposentado Edilson Arcolezi Ramos de Castro, possivelmente é dos anos 1950. É a antiga praça da República (atual Leônidas Camarinha), com sua antiga fonte luminosa. O detalhe é a estátua do anjinho, que depois foi instalada em Sodrélia.