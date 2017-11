Católicos festejam marco histórico

Centenário da aparição de Nossa Senhora em

Portugal será lembrado em S. Cruz do Rio Pardo

O centenário das aparições da Virgem Maria em Fátima (Portugal) será celebrado a partir do próximo dia 3 em Santa Cruz do Rio Pardo, através de eventos programados pelo Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Segundo a tradição católica, Nossa Senhora apareceu a três pastorinhos a partir de 13 de maio de 1917, cujo fenômeno continuou pelos próximos seis meses, até 13 de outubro daquele ano. Em todo o mundo, os católicos vão celebrar o primeiro século do fenômeno.

O padre Bruno Moreira, 27, do Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, está à frente dos festejos. Em maio, na data em que houve a primeira aparição na tradição católica há um século, os fiéis do santuário participaram de uma novena. “Agora, para fechar o ciclo das aparições, vamos fazer um tríduo dedicado a Fátima”, disse Bruno.

O tríduo, entre os dias 2 e 5 de novembro, terá vários eventos para Nossa Senhora, com uma programação também social. “Igreja não é só rezar. É também união e confraternização entre irmãos”, afirmou.

No dia 3, haverá um jantar no “Salão Três Irmãos”, a partir das 20h, com a presença do padre Júnior Periquito, que comanda um programa na TV Rede Viva e é conhecido como “padre sertanejo”. Ele vai celebrar a missa no Santuário às 19h e, em seguida, vai animar o jantar no salão. Os ingressos individuais custam R$ 40, mas crianças de 11 a 14 anos pagam meia — até 10 anos não pagam nada. De quebra, haverá um show do cantor santa-cruzense Eliel Lima. A renda será revertida ao Santuário. “Será um show de modão sertanejo, mas com letra católicas”, explicou Bruno.

No sábado, 4, a missa no Santuário será celebrada pelo frei Edmilson, a partir das 19h, seguida de uma apresentação teatral pelo grupo de jovens da paróquia. A encenação será sobre as aparições da Virgem Maria.

No domingo, 5, haverá a primeira “Cavalgada e Caminhada de Fátima” em Santa Cruz, a partir das 10h, saindo a comitiva da avenida Clementino Gonçalves na altura do Posto Confiança-II. “Uma imagem de Fátima será levada num carro de boi”, contou o padre Bruno. Haverá, ainda, a bênção dos cavaleiros. Os participantes vão percorrer o centro da cidade até uma missa campal na praça em frente ao Santuário, prevista para 11h30. Às 12h30, haverá o primeiro almoço com tropeiros, nas instalações do próprio Santuário.

Na noite de domingo, no encerramento do tríduo, haverá uma missa especial que será celebrada pelo bispo d. Salvador Paruzzo. Logo em seguida, haverá a apresentação musical “Revoada”, a cargo do coral infanto-juvenil do Centro Cultural Special Dog.

Para o padre Bruno, é uma forma de homenagear Nossa Senhora num momento em que o mundo novamente enfrenta conturbações. Moreira foi ordenado padre há menos de um ano. Ele chegou a Santa Cruz em fevereiro, dias após ser ordenado.

Revelação de ‘segredos’

deu mistério à aparição

As aparições de Nossa Senhora de Fátima sempre aconteceram em momentos delicados da humanidade, segundo a tradição católica. “Em 1917, quando houve a aparição em Portugal, o mundo ainda vivia a Primeira Guerra Mundial. Foram várias aparições, onde Nossa Senhora pediu aos pastorinhos para rezarem. Então, os acontecimentos estão relacionados a períodos conturbados”, explicou o padre Bruno Moreira, de Santa Cruz do Rio Pardo.

Ele ressaltou que na última aparição a Virgem Maria se apresentou como a “Nossa Senhora do Rosário”, daí o título que se complementa com “Fátima”, que é o nome do lugar em Portugal. “Com o tempo, ganhou o mundo todo”, lembra.

A igreja católoca só autorizou a devoção à Nossa Senhora a partir de 1930. O misticismo sobre as aparições permaneceu entre os católicos durante décadas, já que Nossa Senhora teria contado três segredos aos três pastorinhos. Dois deles foram revelados publicamente pelo papa Pio XII em 1942: uma “visão do inferno”, que denunciava o ateísmo e as perseguições, e um alerta sobre “uma guerra ainda pior” do que aquela que afligia o planeta em 1917. O terceiro segredo foi revelado em 2000 e dizia respeito ao atentado sofrido pelo papa João Paulo II em 1981.