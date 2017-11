Evento do ‘Outubro Rosa’ lota auditório da Câmara

Especialistas conversaram com o público, dando

informações sobre câncer de mama no “Outubro Rosa”

A chuva não impediu que o recinto da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo ficasse lotado na noite de quinta-feira, 26, para o evento “Eu Amo Minha Vida”, promovido pela “Clínica Imagem” na campanha de conscientização contra o câncer de mama. A maioria do público era formada por mulheres, que participaram fazendo perguntas aos profissionais.

O formato foi semelhante a um programa de auditório, comandado pela jornalista Maria Luiza Mello, a Malu. Estiveram no palco o médico mastologista Leonardo Fleury, a psicóloga Andréa Pereira, a instrutora de yoga Flaviana Ferezin dos Santos, a terapêutica quântica Flávia Vascon e as esteticistas Isabela Costa e Vanessa Menezes Monteiro.

O grupo solidário e humorístico “Doutores Sorriso”, que anima pacientes da Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo, também participou, inclusive ajudando no sorteio de brindes ao público no final da noite.

Houve momentos de emoção, quando a esteticista Vanessa contou o atendimento a uma paciente terminal de câncer, que tinha apenas duas semanas de vida, de acordo com o diagnóstico médico. No entanto, a profissional conseguiu manter a autoestima da mulher, que ultrapassou o tempo estipulado pela medicina.

Quando os microfones foram abertos ao público, para perguntas, percebeu-se que o assunto realmente empolgou os presentes no auditório da Câmara. Foram vários questionamentos — inclusive de um homem, o que provocou risos —, sinalizando que as pessoas buscam informações sobre a doença que mais mata mulheres no mundo todo.

Veja mais fotos do evento na Câmara: