Mais de 600 pessoas querem mão única em rua do centro

Um abaixo-assinado com 654 assinaturas será encaminhado ao prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) pedindo a adoção de mão única na rua Simão Cabral, que liga o centro de Santa Cruz do Rio Pardo ao Jardim Ipê. O assunto divide a população, pois enquanto alguns alegam riscos de acidentes, outros acham que a mão dupla é a melhor solução.

O documento foi anexado a um requerimento apresentado pelo vereador Murilo Sala (SD) e aprovado por todos os parlamentares na sessão da última segunda-feira. O movimento foi coordenado pelo aposentado Vilmar Ferreira Dias, que mora na rua Simão Cabral. Ele lembra que a via tinha mão dupla há muitos anos e, a pedido de moradores, ficou com apenas uma direção.

Já no governo de Otacílio Parras, a rua voltou a ter mão dupla. O problema, segundo Vilmar, é a existência de muitas escolas nas imediações, o que aumenta o trânsito de crianças e adolescentes no trecho. Ele agradece o apoio das centenas de moradores ao abaixo-assinado, muitos residentes na rua Simão Cabral.

O abaixo-assinado teve apoio até mesmo entre os vereadores, com 8 assinaturas. Até o presidente Marco “Cantor” Valantieri (PR) assinou o documento.