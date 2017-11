Oposição se aproxima do prefeito Sérgio Guidio em Ipaussu

Candidatos da oposição em

2016 se reuniram com o prefeito

A oposição de Ipaussu parece estar aproveitando o distanciamento do prefeito Sérgio Guidio (PR) de seu antecessor, Luiz Carlos Souto (PSB), e esboça um apoio à atual administração. Na semana passada, o ex-vereador Roberto Guidio Tiririca Perez (PP) se reuniu durante mais de duas com Guidio, no gabinete do prefeito. Na pauta, uma possível aproximação do grupo ao governo de Guidio.

O ex-vereador Roberto Tiririca, que disputou a prefeitura no ano passado e foi derrotado por Sergio Guidio, confirmou o encontro e disse que a oposição “vê com bons olhos” a atual administração. Também participou da reunião o ex-candidato a vice-prefeito de Tiririca, o empresário Mário Sérgio Silva.

Além disso, Tiririca admitiu que o ex-prefeito Paulo Sérgio Correa Leite (PSDB), o “Cruca”, também está disposto a auxiliar a administração. “Cruca”, embora afastado diretamente da política desde que deixou o mandato, há nove anos, tem um relacionamento influente com o governo de Geraldo Alckmin (PSDB).

Segundo Tiririca, um possível apoio a Sérgio Guidio não envolve negociações sobre cargos no governo. “A conversa foi ao encontro das nossas expectativas. Creio que podemos ajudar muito Ipaussu com esta aproximação”, disse o ex-vereador.

Tiririca, por sinal, contou que um dos temas da conversa foi o empenho do atual prefeito de Ipaussu para reabrir a maternidade da Santa Casa do município. Roberto Tiririca, que já foi o provedor do hospital, quer apoiar a iniciativa.

Rompimento

A oposição, na verdade, aproveita o rompimento do prefeito Sérgio Guidio com seu antecessor, Luiz Carlos Souto, que foi o grande “cabo eleitoral” nas eleições do ano passado.

Como ex-prefeito, Souto quis manter uma forte influência na atual administração, gesto que foi rechaçado por Sérgio Guidio, que imprimiu um ritmo pessoal no governo e conseguiu se tornar uma nova liderança política da cidade.

A atitude desagradou Souto, que chegou a discursar em evento fazendo críticas sutis ao atual prefeito.

O “racha”, entretanto, também pode ter consequências nas eleições estaduais do próximo ano, já que o ex-prefeito Luiz Carlos Souto é hoje assessor direto do deputado estadual Ricardo Rossi Madalena (PR), cujo pai governou Ipaussu por duas legislaturas. Sérgio Guidio também garante que apoia Madalena, mas alguns correligionários já não dizem o mesmo.