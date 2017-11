Tribunal mantém pena a Bassit e ex-secretário

Ex-prefeito de Chavantes e mais três foram condenados

O ex-prefeito de Chvantes, Wilson Bassit, o ex-secretário Ari Stramandinoli, o empresário Rui Augusto Moreno Canedo e a empresa Canenge Engenharia foram condenados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na semana passada. Os desembargadores rejeitaram recurso dos réus e mantiveram a sentença que determinou a devolução ao erário de valores pagos em obras de “tapa buracos”, além de multa civil na mesma quantia. O ex-prefeito e o ex-secretário perderam os direitos políticos por cinco anos.

A ação civil pública movida pelo Ministério Público de Chavantes foi ajuizada em 2006, depois de denúncias sobre uma licitação de 2004, quando a prefeitura contratou uma empresa para realizar obras de pavimentação e “tapa buracos” nas ruas da cidade.

O problema é que a Canange Engenharia venceu ao ofertar o menor preço. Entretanto, logo no início da execução dos serviços, houve um aditamento contratual que chegou a 130% do preço inicial. De acordo com os autos, o acréscimo foi realizado sem nova licitação, num acerto feito diretamente entre a empreiteira, o então prefeito Wilson Bassit e o secretário de Obras Ari Stramandinoli.

De acordo com a legislação que rege as licitações públicas, o aditamento em qualquer contrato é limitado a 25% do preço total.

De acordo com o acórdão assinado pelo relator da ação no Tribunal de Justiça, desembargador Francisco Bianco, “no caso concreto, é induvidoso que o ato de improbidade administrativa está plenamente comprovado, limitando-se a defesa dos corréus, à alegação da ausência de dolo ou máfé, circunstâncias evidenciadas exatamente em sentido contrário”.

Além disso, o TJ aceitou a argumentação do Ministério Público de que não havia necessidade das obras suplementares. Aliás, nem a municipalidade justificou o acréscimo de pavimentação, não levando aos autos cópias de laudos ou solicitações.

Wilson Bassit e Ari Stramandinoli perderam os direitos políticos por cinco anos. Além disso, solidaridamente com o empresário Rui Augusto Canedo e a empresa Canange Engenharia, todos deverão devolver o valor do prejuízo aos cofres públicos, acrescidos de juros e correção monetária desde 2006. Por fim, os réus ainda deverão recolher uma multa civil no valor do prejuízo.