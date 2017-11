Vamos falar de mielo?

Estudante, Denise Cardoso criou canal com

informações sobre a malformação congênita

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Difícil falar sobre algum tipo de problema, expor sua condição e ainda tentar ajudar pessoas. Mas a estudante universitária Denise Paula Cardoso Almeida, 22, resolveu encarar o desafio e criou na internet um canal no Youtube que se dispõe a trocar informações sobre mielo. Denise nasceu com uma malformação congênita chamada mielomeningocele, onde a espinha é considerada aberta, e resolveu abrir uma discussão sobre o assunto, muitas vezes com bom humor.

O resultado surpreendeu. Um dos vídeos, por exemplo, já superou impressionantes 11 milhões de visualizações. No canal, batizado de “Mielando”, normalmente é a própria Denise quem grava e, ao mesmo tempo, é a apresentadora de pequenos vídeos que informam, dão dicas e contam experiências de quem nasceu com a malformação.

Denise Cardoso, na verdade, tira de letra seus problemas. Estudante de Jornalismo na USC (Universidade do Sagrado Coração) de Bauru, ela viaja todos os dias e deve se formar no próximo ano. Inquieta, quer se dedicar ao jornalismo digital e, de quebra, escrever livros.

Mesmo envolvida com os estudos, ela ainda encontra tempo para suprir o canal no Youtube. “Na verdade, quem determina a produção do canal é a universidade”, brinca, sobre os períodos de provas, trabalhos e, a partir de agora, estudos para iniciar o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).

Denise é uma vencedora. Passou por várias cirurgias, usou fraldas até os 17 anos, enfrentou preconceitos e deu a volta por cima. Aliás, ela faz parte de um pequeno índice de pessoas com mielomeningocele que consegue andar. “Cada caso de mielo possui uma particularidade. Muitas pessoas andam em cadeira de rodas ou usam muletas. Eu consigo andar, embora use órtese”, explicou. “Mas, em contrapartida, minha caligrafia é terrível”, brinca.

Há outros problemas decorrentes da malformação, como falta de coordenação motora e uso de sonda, que é o caso da santa-cruzense. Aliás, ela deixou de usar fraldas quando passou por cirurgia inovadora que, porém, a obriga a usar sonda. Mas para a estudante este é um mero detalhe para quem enfrentou até cirurgia para estancar uma hidrocefalia — acúmulo de fluídos no cérebro.

“Antenada”, Denise detectou, ainda muito jovem, que há pouca informação sobre mielomeningocele. Por isso, passou a abordar o tema num canal específico. O trabalho serviu para que ela reduzisse, por exemplo, a inibição. Ainda hoje, quando há gente perto, ela refaz gravações “umas 56 vezes”. E confessa: “Não é fácil gravar com gente olhando”.

O retorno impressionou. Denise passou a fazer amizades com pessoas de todas as partes do planeta. A maioria é da América Latina, onde o “portunhol” ajuda na comunicação. Mas há diálogos em inglês e Denise usa o Google Tradutor. A jovem também participa de mais de 300 grupos no Facebook e no Whatsapp. “Às vezes preciso desligar o celular para não ficar louca”, conta, sobre o excesso de conversas. E o incrível é que Denise consegue se programar e participar ativamente de todos os grupos.

Coragem e exposição

No canal que mantém no Youtube, Denise Cardoso expõe abertamente o problema da malformação. Num dos vídeos, por exemplo, ela mostrou a abertura na barriga para a sonda, que usa há 12 anos. “Para mim, é uma coisa normal. É apenas um buraquinho que tenho abaixo do umbigo, mas estas informações podem ajudar a galera que também usa sonda e enfrenta um tabu para fazer o procedimento”, conta. No canal, ela também dá dicas sobre o uso da órtese, um aparelho externo que auxilia o movimento das pernas.

Denise também narra situações de preconceito, como a que enfrentou ainda criança, na escola. Na época, certo dia as amiguinhas queriam comparar a cor das calcinhas e, quando Denise puxou a ponta da sua peça íntima, apareceu parte da fralda. “Elas riram muito e aquilo foi péssimo para mim. Eu nem queria mais voltar à escola”, lembra.

Mas há situações gratificantes em seu trabalho na internet, como pessoas que agradecem Denise pelos vídeos. “Uma delas disse que deixou de usar fralda graças às minhas informações”, contou, orgulhosa.

Segundo a universitária, a mídia não dá muita importância à mielomeningocele. “E nem há médicos especialistas por perto”, emendou. Na internet, o canal de Denise é provavelmente aquele que expõe com mais detalhes o problema. “Quando eu pesquisava sobre o tema, encontrava depoimentos de mães contando sobre os filhos com mielomeningocele. Não havia depoimento de pessoas que nasceram com o problema”, disse.

Jornalismo digital

O jornalismo apareceu na vida de Denise quando ela ainda era criança. “Eu sempre li muito e minha ideia era me tornar escritora. Depois, descobri que gostava do jornalismo”, contou. Pelos vídeos no Youtube, Denise deve se especializar em TV, certo? Errado. “Eu gosto muito do jornalismo digital”, disse a estudante, que também fez um ano de Direito em Santa Cruz antes de descobrir sua verdadeira vocação.

O sonho de se tornar escritora não foi abortado. “Quero me formar primeiro. Depois, quem sabe. A verdade é que gosto muito de escrever”, conta. Enquanto isso, Denise continua alimentando seu canal no Youtube e espalhando informações sobre a mielomeningocele para muitas famílias, nos quatro cantos do mundo.

* Colaborou Toko Degaspari