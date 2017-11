Caso das horas extras foi “escondido” pela Codesan

Tribunal de Contas rejeitou contas de 2013, quando

apontou fatos, e recurso esteve a cargo da atual direção

Embora negue e reafirme que só tomou conhecimento do caso neste ano, o atual presidente da Codesan — empresa de economia mista do município — certamente já sabia sobre a existência de pagamentos irregulares de horas extras antes de denunciar o escândalo à imprensa, há quatro meses. Na semana passada, Cláudio Agenor Gimenez disse à rádio 104 FM que não soube do caso nem mesmo quando houve um depoimento numa CPI em 2015. “Deveriam ter chamado a atenção e verificado estas coisas, mas nada foi feito”, disse Gimenez, enfatizando que não recebeu cópia do relatório daquela CPI e, portanto, não ficou sabendo de nenhuma denúncia.

A Câmara instaurou há duas semanas uma CPI para investigar o pagamento irregular de horas extras autorizadas por administrações anteriores e até o início da atual, com a contabilização de serviços supostamente fictícios aos sábados, domingos e feriados. Gimenez alfinetou o ex-presidente Eduardo Blumer, indicado pelo prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), dizendo que ele não abriu nenhum procedimento para apurar a irregularidade. Ele também disse que o vereador Edvaldo Godoy (DEM), que foi relator da CPI de 2015, costumava visitar a Codesan e nunca alertou os diretores sobre os pagamentos irregulares. “Eu só descobri em junho deste ano”, garantiu.

A versão de Gimenez, entretanto, não se sustenta pelos acontecimentos. Afinal, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) rejeitou as contas da empresa relativas ao exercício de 2013 — já na gestão de Otacílio Parras, quando o presidente era Eduardo Blumer — e apontou “os pagamentos de horas extraordinárias em desconformidade com a legislação trabalhista”. Quando houve os apontamentos, a empresa passou a se defender, inclusive na gestão de Cláudio Gimenez.

A sentença final de rejeição das contas foi proferida em novembro do ano passado e a Codesan apresentou um recurso. Antes, há vários expedientes trocados entre o TCE e a empresa, como pedido de prazo ou autorização para extração de cópias dos autos. Alguns documentos datam de 2015, quando Cláudio Gimenez já era o presidente da Codesan. Naquele ano, ele substituiu Eduardo Blumer em 1º de abril.

Ciência de tudo

No Tribunal de Contas, consta que o atual advogado da Codesan, Carlos Henrique de Oliveira Gonçalves, passou a ser o responsável pela defesa no processo onde há denúncias de horas extras irregulares. Gonçalves assumiu o cargo de assessor jurídico — que é comissionado — em 1º de dezembro de 2015, portanto na gestão de Cláudio Gimenez.

E mais: Carlos Henrique é sócio do advogado Célio Gimenez, irmão do atual presidente da Codesan, num escritório de advocacia. Os irmãos Cláudio e Célio Gimenez caminharam juntos num mesmo grupo político durante muitos anos. Ambos já foram presidentes do PT de Santa Cruz.

Os fatos mostram que seria impossível o atual presidente da Codesan não ter conhecimento dos pagamentos de horas extras. Sem adotar providências, ele poderá ser responsabilizado por omissão pela CPI, já que este é um dos focos da investigação que, inclusive, consta no requerimento de aprovação da comissão.

Na semana passada, Cláudio Gimenez disse, em entrevista à rádio 104 FM, que somente instaurou um procedimento interno para investigar a irregularidade no mês passado, baixando uma portaria para constituição de uma sindicância. “Foi quando conseguimos retirar do arquivo toda esta documentação”, explicou.

Questionado que, no mês passado, já se discutia a aprovação de uma CPI na Câmara, Gimenez fez-se de desentendido: “A CPI já foi instaurada? Eu não estou sabendo”.

Pinhata é definido

e CPI está fechada

O vereador Paulo Pinhata (PMDB) tornou-se oficialmente o terceiro e último membro da CPI que vai investigar o pagamento irregular de horas extras e as supostas omissões das diretorias da empresa em relação a este caso. Ele aceitou a vaga na semana passada, depois que se retirou do Conselho Fiscal da Codesan, a empresa que será investigada. Pinhata era o representante da Câmara no conselho.

A CPI foi aprovada há 15 dias e seus três membros, por força do Regimento Interno que estabelece a proporcionalidade entre bancadas, são da base governista.

O presidente é o vereador Luciano Severo (PRB), enquanto o relator será Heitor Lourival (DEM). Pinhata completa a comissão como membro.

A constituição oficial da CPI será apresentada em requerimento que deverá ser lido na sessão da Câmara desta segunda-feira, 6. A partir daí, os trabalhos já podem começar.

As investigações terão o prazo de 90 dias para serem concluídas, podendo ser renovado por igual período, a critério da presidência.

Segundo Paulo Pinhata, é provável que na terça-feira, 7, a CPI realize sua primeira reunião para discutir os trabalhos. A primeira audiência obrigatoriamente vai ouvir o depoimento do vereador Cristiano de Miranda (PSB). É que, segundo o Regimento Interno, o primeiro signatário do requerimento que solicitou a CPI deve ser ouvido como testemunha.