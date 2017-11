Finados muda tradição de visitas

Segundo a administração do cemitério, famílias já

não concentram as visitas exclusivamente no feriado

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Fugindo à tradição dos últimos anos, o feriado de Finados, na última quinta-feira, 2, foi de sol e calor o dia todo. Cerca de 15.000 pessoas passaram pelo Cemitério da Saudade na véspera, no feriado e até ontem. De acordo com a administração do cemitério, há uma significativa mudança na tradição de visitas aos parentes sepultados, que já não se concentra somente no feriado de Finados. “Teve muita gente na véspera e esperamos um movimento ainda grande na sexta-feira e no sábado”, contou Gagrione Fernando da Silva, 27, gerente administrativo dos cemitérios de Santa Cruz do Rio Pardo.

Ele acredita que a nova tendência foi provocada, entre outros motivos, pela disposição da atual administração de manter os túmulos em ordem. “As famílias estão sendo notificadas constantemente para reformar ou pintar túmulos e, por conta disso, o movimento acontece o ano todo”, explicou. Segundo Gagrione, há anos existe um cadastramento de todos os jazigos, com a notificação dos responsáveis. Ele contou que teve de notificar, inclusive, uma família na Espanha.

Alguns túmulos devem passar por reformas feitas pela própria prefeitura. É o caso do jazigo do coronel Batista Botelho, tido como o primeiro prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Morto em 1902, seu jazigo está em boas condições, mas a placa está totalmente deteriorada.

O Dia de Finados começou cedo para o administrador do cemitério e mais oito funcionários do local que trabalharam no feriado para ajudar as famílias com informações e manter a limpeza do local, principalmente dos sanitários. O escritório distribuiu um mapa com as quadras do cemitério para facilitar o encontro de sepulturas. O local foi aberto às 5h30 da manhã e o horário se estendeu até o início da noite no feriado.

Durante todo o dia houve a celebração de missas na capela interna do cemitério, reunindo centenas de pessoas. A área externa foi tomada por comerciantes desde a véspera do feriado, vendendo alimentos, flores e velas. Segundo o administrador do cemitério, os vendedores foram beneficiados com o movimento menor e mais distribuído. “Como não houve aquele tumulto de pessoas, eles disseram que as vendas foram mais fortes”, contou.

O movimento em todo o cemitério, segundo Gagrione, foi praticamente igual nos dois períodos. A realização de um velório aumentou o fluxo de pessoas no início da manhã.

Segundo o gerente, um aplicativo para o celular, disponibilizado pela prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, que facilita a localização dos túmulos, foi testado com sucesso por algumas famílias.

Tradição no Finados

Um dos locais do cemitério mais visitados foi o tradicional cruzeiro, lugar onde um grande número de velas foi consumido durante o dia todo. É que, segundo Gagrione Fernando da Silva, muitas famílias que possuem parentes sepultados em outras cidades usam o cruzeiro como local para orações. “Isto acontece com muitas pessoas que não podem viajar”, contou.

O ossário do Cemitério da Saudade também teve grande aglomeração de pessoas durante todo o feriado. Segundo o administrador do local, como vários túmulos foram retomados pelo município, além do vencimento do período de outros jazigos, restos mortais foram levados para o ossário, com a devida identificação.

Alguns túmulos receberam visitas o dia todo, como o do médico Aluísio Zacura, que morreu em agosto, ou o do ator Umberto Magnani Netto, que foi sepultado em abril do ano passado. Outros tiveram um movimento acima do normal, como o de Ítalo Rios, pai da ex-vereadora Wanda Rios.

Alguns mitos se desfizeram ao longo dos últimos anos, como um jazigo que vertia água e era procurado por pessoas que acreditam em milagres. “Não existe mais porque era um problema que foi solucionado”, contou Gagrione.

Porém, mantendo a tradição, um dos túmulos mais visitados foi o de Rita Emboava, tida como “santa” no imaginário municipal (leia nesta página). O jazigo, na verdade, se transformou numa pequena capela construída nos anos 1970. Durante o dia, houve distribuição de folhetos com uma oração para invocação de Rita Emboava, que morreu de lepra em 1931.

‘Santa’ Rita Emboava

atrai multidão à capela

A mulher que morreu em 1931 e que se transformou em “santa” no imaginário popular ainda leva centenas de pessoas ao seu jazigo no cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo, local onde foi construída uma capela. No feriado de Finados, foi um dos túmulos mais visitados. “Mas o movimento na capela dela é o ano todo”, explica Gagrione Fernando da Silva, administrador do cemitério municipal.

Há 15 dias, por exemplo, uma moradora de Ourinhos procurou o escritório do cemitério para saber a exata localização do túmulo de Rita Emboava. Com a informação, ela simplesmente caminhou de joelhos até a capela. Era o pagamento de um voto pela cura da filha, que sofria de leucemia. A mulher fez a promessa na capela que existe na cidade, na rua Luiza Camilotti. Como disse que a filha foi curada, cumpriu o voto.

No feriado de Finados, o movimento no túmulo de Ritinha foi intenso e o cheiro de velas queimando se espalhou naquela região do cemitério.

Rita Emboava chegou a Santa Cruz no final do século XIX e contraiu lepra. Pobre, passou a mendigar pelas ruas e se notabilizou pela extrema bondade, já distribuía os alimentos para outras famílias. Em 1903, segundo reportagem do jornal “Correio do Sertão” sobre a morte do filho de Rita, ela já tinha a doença. No entanto, viveu até 1931, quando já era conhecida por supostamente fazer milagres.