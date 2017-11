Hoje tem espetáculo!

Circo internacional mostra que a

arte do picadeiro pode ser reinventada

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Há séculos a chegada de um circo à cidade tem a mesma mística. Os olhos de qualquer criança brilhando no desfile dos artistas pela cidade, o som da propaganda volante anunciando os espetáculos e a armação da lona atraindo curiosos. Claro que os tempos mudaram e o circo se reinventa no picadeiro. No caso do internacional “Portugal”, que está em Santa Cruz do Rio Pardo desde a semana passada, a propaganda volante é feita por um avião e as 900 toneladas de equipamentos envolvem uma equipe com 150 integrantes. Já não existem os animais adestrados, mas a magia agora leva a tecnologia ao picadeiro. Respeitável público, o espetáculo vai começar.

O circo Portugal nasceu em Braga há 132 anos, quando um grupo de artistas se apresentava no cassino de Estoril e, em seguida, passou a viajar em cruzeiros entretendo turistas na Europa. Quando a família fez a primeira turnê pelo Brasil, na década de 1930, simplesmente se apaixonou pelo País. E ficou. E lá se vão mais de 80 anos, firmando-se como uma empresa que até se confunde com a história contemporânea do Brasil. Afinal, o circo Portugal estava, por exemplo, acampado na empoeirada Brasília em 1960, quando Juscelino Kubitschek inaugurou a capital federal.

Hoje entre os cinco maiores circos do mundo, o Portugal ainda faz turnê pela Europa a cada três anos. Mas é no Brasil onde concentra toda a sua estrutura, composta de duas lonas gigantes. A que foi montada em Santa Cruz do Rio Pardo, no recinto da Expopardo, é a menor delas, com capacidade para mais de 1.500 pessoas.

O Portugal tem 40% de estrangeiros entre seus artistas. São venezuelanos, peruanos, argentinos, chilenos, italianos, norte-americanos e até franceses. É uma grande família, onde crianças de 10 anos já ensaiam números circenses. Segundo o produtor do circo, Orlando Moura — afiliado de Orlando Orfei, um dos mitos do picadeiro brasileiro —, é preciso uma verdadeira “engrenagem humana” para o funcionamento do circo. “Temos o cara que acende a luz, outro que pisca as luminárias, coreógrafos, aquele que prepara o canhão, acrobatas. Enfim, é a engrenagem que garante um grande espetáculo”, diz Orlando.

E que espetáculo! O Portugal acompanhou a evolução investindo em tecnologia. No picadeiro, há shows no estilo de Hollywood, inclusive com temas do cinema, como acrobacias de “A Bela e a Fera”. Quando o gigante King Kong aparece por detrás das cortinas, a grandiosidade da produção se revela com coreografias perfeitas de danças. Muitas crianças se assustam, mas somente até o enorme gorila levantar sua amada nas mãos.

Outra cena espetacular acontece quando um reluzente Camaro amarelo entra no picadeiro e, aos poucos, se transforma num robô, como no filme “Transformers”. A dúvida do público é se o Camaro é o mesmo veículo estacionado ao lado da estrutura do circo.

Há, ainda, shows como “águas dançantes”, uma perfeita sincronia entre música e jatos de água coloridos por luzes, ou a “mulher laser”, que transforma o picadeiro numa inebriante nuvem de imagens em três dimensões.

Claro que o circo também tem espetáculos tradicionais, como palhaços que divertem o público contracenando com pessoas da plateia, transformadas em artistas por alguns minutos. O “homem-bomba” atirado a vários metros de distância também encanta, assim como o famoso “globo da morte”. Porém, este último tira o fôlego da plateia, pois nada menos do que seis motocicletas dividem o apertado círculo metálico. Não é à toa que os artistas são aplaudidos de pé.

Sem animais

O circo precisou inovar quando os animais deixaram o picadeiro. “Mas não há lei que proíba”, garante Orlando Moura. Segundo ele, a ação de entidades de proteção aos animais inviabilizou a presença deles no picadeiro. Entretanto, ele não concorda que havia maus tratos. “O leão costuma rugir nas madrugadas quando vai chover. Mas alguém vai dizer que ele passa fome. Na verdade, estas ONGs ganharam muito dinheiro nas costas dos circos. Ninguém fala que 90% dos animais retirados dos circos morreram nos zoológicos”, conta. O Portugal chegou a ter seis elefantes, cada um custando 300 mil euros. “Estas ONGs não falam nada sobre maus tratos de animais em carroças em qualquer lugar do Pais, mas incomodavam os circos”, explicou.

O Circo Portugal deve permanecer em Santa Cruz do Rio Pardo nos próximos dias, quando vai levantar lona com destino a Ourinhos. Uma extensa agenda está formada para o período de um ano, quando vai divertir milhares de pessoas que adoram circo. Afinal, sempre é bom lembrar que um dos deputados mais votados pelos paulistas nas últimas duas eleições é exatamente um palhaço de circo.

* Colaborou Toko Degaspari

Veja mais fotos do Circo Portugal