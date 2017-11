Casal de idosos é atropelado na faixa de pedestre no centro

Acidente feriu uma mulher de 62 anos e o marido dela, de 74

Um adolescente de 17 anos atropelou um casal de idosos que atravessava uma das faixas de pedestres do semáforo da avenida Clementino Gonçalves, na noite de sexta-feira, 3. O menor dirigia um Volkswagen Gol pela avenida Joaquim de Souza Campos e cruzou a Clewmentino.

Segundo testemunhas, ele estava em alta velocidade e o semáforo, no amarelo. Outra testemunha disse que o rapaz estaria mexendo no celular e não percebeu o casal atravessando a faixa de pedestre.

A mulher de 62 anos e o marido, de 74, foram atingidos em cheio. O Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo foi acionado e prestou os primeiros socorros ao casal. Em seguida, os idosos foram levados com urgência para a Santa Casa de Misericórdia, com ferimentos generalizados.

No automóvel dirigido pelo adolecente ficou o sinal da violenta batida: o parabrisa quebrou com a pancada da cabeça de uma das vítimas e o farol e o parachoque também ficaram danificados. Segundo informações, o casal fazia caminhada.

Populares garantem que, enquanto a polícia não chegou ao local, o adolescente retirou garrafas de bebidas alcoólicas do automóvel. Com alguns amigos, o rapaz também retirou o som e lâmpadas.

Uma mulher relatou aos policiais que viu o adolescente manusendo o celular antes de atropelar o casal. “Ele passou no sinal amarelo, despercebido. Eu até gritei, mas quando ele olhou não deu mais tempo”, disse.

A idosa foi identificada como Maria Elisa Santos de Souza, 62. Ela disse aos policiais que, junto com o marido, olhou para todos os lados antes de atravessar. “Ele apareceu do nada”, afirmou a moradora do Jardim Eleodoro. O adolescente foi levado para a delegacia e o veículo foi apreendido. A ocorrência foi registrada como ato infracional. Após ser ouvido, o adolescente foi liberado aos responsáveis.