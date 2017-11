Coluna “Dicas” – Edição de 05/11/2017

Buracos

Se no primeiro governo a recuperação e manutenção das vias públicas foi um dos fortes do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), a situação esburacada de algumas ruas já começa a incomodar a população no final de 2017. As chuvas agravam o quadro em alguns bairros, onde motoristas já fazem verdadeiro malabarismo para escapar dos buracos…

Vídeo

Para evitar uma queda mais acentuada da popularidade, já sentida pela atual administração, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) aprovou a publicação nas redes sociais de um novo vídeo enaltecendo o governo. A qualidade é boa, típica de campanha eleitoral.

Problema ocular

O atual presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, continua jurando que nada sabia sobre o pagamento irregular de horas extras, mesmo a empresa estar se defendendo no Tribunal de Contas do Estado desde 2014. Pode ser verdade, já que Gimenez, há quase três anos no comando da Codesan, nunca percebeu uma máquina fragmentadora de papéis na sala ao lado…

Risco

O lançamento antecipado da candidatura de Luciano Severo (PRB) a prefeito, com o apoio de Otacílio Parras Assis (PSB), pode não ser bem digerido pela base governista. O vice-prefeito Benedito Batista (PT), por exemplo, já deu pistas de que pretende ser candidato, a exemplo de pelo menos dois vereadores da bancada situacionista. Dificilmente o grupo chega intacto às eleições de 2020.

Indefinição

Já a oposição parece não ter pressa em definir um candidato. Parece, porque na verdade ainda não tem um nome consolidado. Com a proibição judicial do ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) em concorrer ao cargo, há três ou quatro nomes que começam a ser cogitados. Segundo um político, qualquer lançamento antecipado pode “queimar” um dos nomes.

Multa

O ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) foi multado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) em R$ 5 mil, conforme decisão publicada no “Diário Oficial” na semana passada, que julgou irregulares a concorrência pública e os respectivos contratos de cessão do imóvel que abriga a concessionária Qualità. O ex-prefeito Clóvis Guimarães, que assinou o primeiro contrato e morreu em 2016, também foi multado pelos conselheiros no mesmo valor. Não se sabe se a multa vai para o espólio de Clóvis.

Jurista em

Santa Cruz

Na próxima terça-feira, 7, o professor Luiz Flávio Gomes, fundador do movimento “Quero um Brasil Ético”, vai proferir palestra na faculdade de Direito Oapec, às 19h. Ele vai falar sobre Lava Jato, cidadania e as malandragens do sistema político-empresarial.

“Coisas de Política”

Mediunidade

Aquele candidato a vereador estava satisfeito com o comício de seu partido. Muita gente na praça, ao redor do palanque, onde os discursos dos candidatos sucediam-se.

Nisso, ele observa um senhor, bem idoso, que parecia desesperado ao procurar alguma pessoa. Ao aproximar-se, identificando-se como candidato, o homem contou que havia deixado sua esposa — também muito idosa — naquele lugar e foi estacionar o carro. Agora não conseguia encontrá-la.

O político procurou tranquilizar o senhor, dizendo que logo se encontrariam. Ao distanciar-se dali, o nosso candidato notou uma senhora que parecia procurar alguém. Aproximou-se dela e, no desejo de ajudar, perguntou:

— A senhora, por acaso, perdeu seu marido?

E veio a resposta, num misto de espanto e tristeza:

— Sim, coitado… E já vai fazer três meses que ele se foi. Mas o senhor, além de candidato, deve ser um “médium” muito desenvolvido!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)