Gimenez lança presidente da CPI como candidato em 2020

Investigado pela “CPI das Horas Extras”, presidente

da Codesan disse que vai “pedir votos” para Severo

O presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, lançou na última quarta-feira, 1º, o vereador Luciano Severo (PRB) como candidato a prefeito do grupo de Otacílio Parras Assis (PSB) nas eleições de 2020. “Sou um entusiasta do Severo. Pelo andar da carruagem, será meu candidato a prefeito e eu vou pedir votos para ele em 2020”, disse o dirigente. A declaração foi dada durante entrevista na rádio 104 FM no programa “Giro de Notícias”, comandado pelo radialista Diego Singolani.

A afirmação não deixa de ser curiosa, já que Cláudio Gimenez é um dos investigados na CPI cujo presidente é o próprio Luciano Severo (PRB). É um típico caso do investigado apoiar aquele que o investiga.

A declaração também causa desconforto na Câmara, uma vez que a CPI é formada totalmente por vereadores da base governista. Assim, se um dos investigados anuncia publicamente que vai apoiar o presidente da comissão nas eleições, certamente sinaliza que os resultados não deverão atingir a atual direção da Codesan.

Na entrevista à 104 FM — que teve o comando do radialista Diego Singolani e a participação do diretor do DEBATE, Sérgio Fleury Moraes —, Cláudio Agenor Gimenez lembrou que foi “extremamente crítico” contra Luciano Severo nas eleições de 2012, quando o policial militar aposentado disputou a sucessão de Maura Macieirinha (PSDB). Na época, o atual vereador foi questionado sobre dividir os votos da oposição, o que não foi obstáculo para a vitória de Otacílio Assis (PSB), que teve mais votos do que Maura Macieirinha e o próprio Severo. “Ele esteve na minha casa no período em que houve o fechamento das chapas e eu expliquei minha tese. O que ele estava fazendo [lançar-se candidato] era errado”, disse Gimenez. “Mas agora será o meu candidato a prefeito”, emendou o presidente da Codesan.

Plano do prefeito

A declaração de Cláudio Gimenez antecipa a campanha eleitoral para a sucessão de Otacílio Parras Assis (PSB). Ele próprio fez uma advertência antes de lançar o vereador como candidato. “Talvez não devesse falar, por ser prematuro e para não criar confusão. Mas acho que posso falar publicamente”, disse, para, em seguida, lançar o nome de Severo nas próximas eleições.

Na verdade, Gimenez confirma o posicionamento do prefeito Otacílio, que há meses vem sinalizando que seu candidato será Severo.

Parras, por sinal, gosta de antecipar nomes para evitar especulações no próprio grupo. Foi assim antes das eleições do ano passado, quando ele definiu que seu candidato a vice-prefeito seria Benedito Batista Ribeiro (PT). A confirmação foi feita dois anos antes das eleições, sob a justificativa de interromper especulações nos bastidores.