Santa Cruz e os 500 anos da Reforma Protestante

O mundo celebrou na semana passada os 500 anos da Reforma Protestante, quando o ex-monge católico Martinho Lutero apresentou propostas que questionavam a doutrina católica, provocando uma ruptura que deu origem a um outro pensamento religioso no planeta. Foi a partir daí que surgiram as Igrejas evangélicas de diversas denominações. O marco aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, um manifesto propondo 95 propostas de mudanças.

O ex-monge denunciou algumas práticas “abusivas” do catolicismo na época, como a venda de indulgências — uma forma de perdão dos pecados mediante compensação financeira à Igreja. Seu manifesto acabou criando o Protestantismo, que se espalhou pelo mundo e deu origem a várias religiões evangélicas.

Em Santa Cruz do Rio Pardo, entretanto, o protestantismo demorou a chegar. Segundo o historiador Celso Prado, o censo de 1872 — concluído em 1874 — não registrou um único habitante que não fosse católico. A partir daquele ano, porém, começaram a chegar alguns mineiros que se identificavam com a nova teologia cristã, como as famílias Borges, Lopes, Martins e Ribeiro.

Os cultos geralmente eram celebrados nas residências, quase “secretos”, pois era muito forte a rejeição da religião no meio católico. Em 1886, por exemplo, o filho de presbiteriano foi impedido de ser sepultado no cemitério da cidade, sendo enterrado na fazenda do presbiteriano Francisco de Paula Martins.

Os “protestantes” continuaram sendo impedidos de enterrar seus mortos no cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo até que, a partir daquele episódio, um terreno ao lado do cemitério foi cedido, embora separado por cercas.

Dois anos depois, o reverendo Georges Anderson Lands foi a júri popular, acusado de ter celebrado o matrimônio de uma jovem sem consentimento da família. Ele foi absolvido num caso que causou forte repercussão.

A intransigência religiosa continuou durante décadas. Em 1903, o chefe político de Santa Cruz, Francisco de Paula Abreu Sodré, mandou multar um comerciante presbiteriano pelo fato dele ter se recusado ema fechar sua loja num feriado católico.

Muitos anos depois, em 1948, uma missão religiosa católica coletou Bíblias impressas por editoras evangélicas e queimou todos os livros ao pé de um cruzeiro no bairro da Estação. O ato provocou protestos na cidade. O reverendo José Coelho Ferraz, da Igreja Presbiteriana Independente, lançou um manifesto chamando de “insulto” a atitude dos missionários.

A reforma pregada por Martinho Lutero foi, na verdade, um manifesto para a volta às origens bíblicas. Ele considerava que o amor de Cristo só poderia ser alcançado através da graça revelada por meio da Bíblia. Aliás, foi dele a primeira tradução das escrituras para o alemão, a fim de popularizá-las.

Para propagar seus ideais no continente europeu, Lutero contou com o advento da imprensa, quando Gutenberg inventou, décadas antes, a tipografia. Somente após a Reforma Protestante a Bíblia recebeu traduções para diversas línguas, sendo hoje o livro mais distribuído e vendido de todos os tempos. Antes, só havia uma versão católica, em latim.

A Presbiteriana do Brasil foi a primeira igreja reformada de Santa Cruz do Rio Pardo, fundada em 12 de agosto de 1889 pelo reverendo João Ribeiro de Carvalho Braga, que foi seu primeiro pastor titular. A data foi escolhida porque se comemorava os 30 anos da chegada ao Brasil do missionário Ashbel Green Simonton, fundador da igreja.

Os cultos eram realizados nas residências até que, em 1903, os presbiterianos conseguiram autorização para construir um templo num local próximo onde eram enterrados seus mortos, na rua Marechal Bitencourt. No entanto, os presbiterianos também se dividiram naquele mesmo ano, com o surgimento da Igreja Presbiteriana Independente, que assumiu todo o patrimônio da igreja original.

O primeiro templo, sob a denominação da Independente, foi concluído em 1914, na rua Marechal Bitencourt, a uma quadra da igreja atual, que fica na avenida Cyro de Mello Camarinha. Este imponente tempo — conhecido como “igreja do relógio” — foi inaugurado em agosto de 1950.

Já a Igreja Presbiteriana do Brasil só construiria seu templo em 1931, o mesmo prédio localizado na avenida Joaquim Manoel de Andrade, perto da praça Leônidas Camarinha, hoje sob responsabilidade do pastor Jair Paraguai dos Santos, há sete anos em Santa Cruz.

Entre as igrejas protestantes, o templo da Presbiteriana é o mais antigo da cidade, mas a IPB já tem planos para demoli-lo para a construção de um novo prédio.

Neste domingo, às 19h30, a Presbiteriana do Brasil vai celebrar um culto especial pelos 500 anos da Reforma Protestante. Para Jair, foi um marco para a humanidade. “O Lutero colocou a Bíblia nas mãos do povo”, resumiu.