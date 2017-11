Vereadores descobrem na Codesan um equipamento para destruir documentos

* Máquina foi encontrada durante visita de vereadores à empresa

* A princípio, presidente disse que nem sabia qual a real utilidade

Uma visita inesperada de vereadores à Codesan, na tarde da última segunda-feira, 30, acabou descobrindo um estranho equipamento dentro da empresa pública, que deve ter a transparência como uma de suas prioridades. Numa das salas, há uma máquina fragmentadora de papéis, um equipamento que serve para triturar documentos, impedindo que uma parte ainda possa ser lida por alguém mesmo quando jogado no lixo.

A presença da máquina provocou estranheza aos vereadores Edvaldo Godoy (DEM), Murilo Costa Sala (SD), Marco “Cantor” Valantieri (PR) e Paulo Pinhata (PMDB). Também integrou a “comitiva” de vereadores o advogado João Luiz de Almeida Júnior, procurador jurídico da Câmara.

O equipamento estava na sala do advogado da Codesan, que fica a poucos metros do gabinete do presidente Cláudio Agenor Gimenez, que acompanhou os vereadores durante a visita. O mais estranho é que Gimenez disse que não sabia da existência da máquina e, inclusive, perguntou a um vereador para que ela servia.

O equipamento tinha uma quantidade razoável de papel triturado. O vereador Edvaldo Godoy fez uma brincadeira, colocando alguns retalhos no bolso, fato que foi imediatamente repreendido por Cláudio Gimenez. O presidente pediu a Edvaldo que devolvesse os papéis triturados.

Na sessão da Câmara desta segunda-feira, 6, o vereador Edvaldo Godoy (DEM) vai apresentar um pedido para ser encaminhado à direção da Codesan. Ele quer cópias da nota fiscal de compra da fragmentadora e, inclusive, da ficha patrimonial da máquina.

Segundo Edvaldo, o equipamento estava ao lado de vários livros de atas da empresa.

‘Nunca usei’

Na última quarta-feira, na entrevista que concedeu à rádio 104 FM, o presidente da Codesan demonstrou irritação ao ser questionado sobre os motivos pelos quais a empresa possui uma máquina capaz de destruir documentos. “Eu nem sabia para quê servia esta máquina. Nunca foi usada”, disse.

Minutos depois, Gimenez disse que não tem o hábito de descartar papéis. “Não gosto de jogar papel fora porque muitos são importantes para futuras consultas”, desconversou.

Depois, o presidente afirmou que o atual assessor jurídico nunca usou a máquina, apesar do punhado de retalhos encontrado pelos vereadores. “Não fui eu quem comprou a máquina. Ela já estava lá e meu assessor jurídico nunca a usou. Os papéis devem ser de dez anos atrás”, afirmou.

O dirigente, por sinal, criticou a visita inesperada dos vereadores. “Estou sem entender o motivo desta visita, pois o Edvaldo e o Murilo sempre iam com frequência à empresa. Não precisam, agora, serem escoltados pelo presidente da Câmara e pelo procurador jurídico”, afirmou.