Uma dupla homenagem

Câmara faz sessão solene para

homenagear dois santa-cruzenses

Uma sessão solene na noite de quarta-feira, 1º, véspera de feriado, homenageou Santo Ronqui e ainda deu o nome de Ademir Modesto à área externa de paisagismo do prédio da Câmara. A reunião teve momentos de emoção, pois parentes dos homenageados lotaram as dependências do auditório. Ademir, um ex-funcionário da Câmara, morreu ainda jovem em 2012, aos 38 anos.

Santo Ronque subiu ao plenário, mesmo com dificuldades para andar, ao lado da mulher Rita. Ele recebeu o título de “cidadão santa-cruzense”, já que é nascido em Ipaussu, por intermédio de um projeto apresentado pelo vereador Paulo Pinhata (PMDB).

Ronque morou na zona rural durante a infância, quando foi criado pelos avós maternos, e somente aos 20 anos mudou-se para a cidade. Foi sapateiro, técnico em eletrônica, funcionário da secretaria da Agricultura, motorista e vigia durante 44 anos.

No entanto, se destacou em trabalhos assistenciais, como voluntário do Centro Social São José (“Frei Chico”) e do Lar São Vicente de Paulo. Católico, sempre participou de movimentos religiosos, principalmente como voluntário no projeto “Encontro de Casais com Cristo”, onde atuou durante 45 anos.

Emocionados, nem Santo Ronque ou o filho Marcos Vinícius — escalado para discursar em nome da família — conseguiram ir além de algumas palavras, já que as lágrimas não deixaram.

Ex-funcionário

A área externa de paisagismo do prédio da Câmara passou a se chamar oficialmente, desde a noite de quarta-feira, 1º, Ademir Tavares Modesto. A homenagem ao ex-funcionário do Legislativo foi aprovada na legislatura anterior, através de projeto apresentado pelo então vereador Luiz Carlos Novaes Marques (PSDB), que compareceu à sessão solene.

A maioria dos vereadores e servidores da Câmara ainda se lembram de Ademir, que morreu ainda jovem, aos 38 anos, em 2012. Ele foi atendente do Legislativo até novembro daquele ano.

Ademir começou sua vida profissional ainda garoto, quando foi “office boy” da Sasel Veículos e integrou a antiga “Guarda Mirim”. Contratado pela Câmara em 1989, logo foi efetivado através de concurso público.

Segundo os amigos, Ademir tinha como marca principal a prestação de serviços ao próximo. Ele começou a ter problemas de saúde em 2006, quando passou a tirar sucessivas licenças para tratamento. Morreu em novembro de 2012.

Emocionada, a filha Larissa Azevedo Modesto também mal conseguiu pronunciar palavras na tribuna. No entanto, lembrou o “enorme coração” do pai. A placa que será colocada na área externa foi descerrada no palco da Câmara, com a presença de familiares e amigos de Ademir.