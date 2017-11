Cartas – Edição de 05/11/2017

Riqueza enterrada não é riqueza

Há gente que se julga nacionalista e patriota por defender que a exploração do subsolo, a extração das riquezas minerais deva ser feito pelos próprios brasileiros, em especial, por estatais. É o caso da Petrobras, acreditam que esta estatal seja o ator na exploração das reservas do Pré-Sal. Seria a garantia das riquezas serem utilizadas para os brasileiros através de investimentos em Saúde e Educação.

É muito óbvio que isso não é verdade. Para se explorar o petróleo é preciso investimentos gigantescos, algo que está fora das possibilidades da Petrobras. Para que uma riqueza mineral possa trazer bem estar, é preciso primeiro que ela vire riqueza real. Por que há necessidade de se ter uma empresa estatal?

Pensemos! O empresário tem que ter recursos financeiros e humanos de alta qualidade. Precisa de maquinário, logística, etc. Tudo para produzir e ter seu lucro. O governo não faz nada, vai nessa empresa e arrecada uma fração enorme da receita. É o sócio leonino que nunca perde, não tem dor de cabeça, que tem o poder do Estado.

Querer que o governo gerencie uma empresa é de uma estupidez sem tamanho, basta ver o que os petistas fizeram nas estatais. O Estado só deve fazer aquilo que ninguém queira fazer. De resto, deve entregar às mãos dos cidadãos. Ou alguém é contra um empresário ter lucro? Qual a diferença de um empresário ter lucro e um político instalar uma quadrilha na estatal? O lucro é honesto, já a corrupção… Portanto, aquelas pessoas não são patriotas, podem ser socialistas, ou comunistas, ou “estatistas”. Talvez até mal informados.

Aliás, e por que a empresa tem que ser de brasileiros? Se o brasileiro não tem capital para investir, nada mais justo que se faça parceria, ou até mesmo abertura de mercado ao capital estrangeiro. De que vale o país ficar fechado na miséria? Um país de jovens como o Brasil precisa criar muitos empregos e, de preferência, de alta qualidade. Enfim, aqueles nacionalistas fazem mal à nação, deveriam ser ignorados.

Resumindo, riqueza enterrada não serve para nada, não cura um doente, não salva nenhuma vida, não educa ninguém, não promove o progresso! É preciso aproveitar as oportunidades para se gerar e girar a riqueza de forma que reverta benefícios ao povo brasileiro.

Veja o exemplo do Pré-Sal, foi descoberto há dez anos, mas a falta de visão econômica do Lula e seus petista fez o Brasil perder a maior oportunidade que apareceu neste país. Em uma época que o petróleo valia muito, Lula deveria fazer os leilões dos campos de petróleo, mas não fez… Eita!. A ANP estima que o Brasil já perdeu um trilhão de reais… Aprendam petistas, perderam empregos, investimentos, crescimento econômico.

A Dilma fez um leilão, as empresas fizeram um cartel e não houve disputa, pagaram o preço mínimo. Agora, apesar da crise política, com dois pedidos de “impeachment” do presidente Michel Temer, o leilão de campos de petróleo do Pré-Sal realizado em 27 de outubro garantiu ao governo uma arrecadação de R$ 6 bilhões. As empresas vencedoras devem investir R$ 100 bilhões no Brasil e criar até 500 mil empregos. E gerar US$ 130 bilhões em royalties. É o que eu chamo de nacionalismo inteligente.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Minha cidade

É tão bela!

Pra mim não existe outra igual a ela.

Vem comigo até a janela.

Vou descrevê-la:

Veja o verde-esmeralda

Que recobre seus campos infindos;

Veja as árvores copadas

E de frutos maduros carregados;

Veja as flores de matizados lindos

Enfeitando os jardins bem cuidados;

Veja o casario, seus telhados

Batidos pelos raios ensolarados,

E seu povo orgulhoso, trabalhador,

Ofertando à terra seu suor;

Veja os pássaros alegres, gorjeando

E a um novo dia saudando;

Veja a criançada feliz a brincar

Pelos parques em gritos mil…

Veja o céu azul da cidade

Onde encontrei a felicidade:

É a minha Santa Cruz do Rio Pardo

Dentro do meu Brasil!

— Poema do livro “Minha Vida”, da Scortecci Editora – publicado em 2015, como homenagem dos filhos aos 90 anos da escritora.

— Maria do Carmo Rodrigues Ferraz de Mello (CaThy) (São Paulo-SP)

Reforma: 500 anos

O panorama religioso brasileiro mudou radicalmente. A religião dominante perdeu espaço, minorias como os sem-religião, espíritas e evangélicos têm crescido no Brasil. Os pentecostais e neopentecostais cresceram de modo surpreendente. Os herdeiros da Reforma Protestante, os evangélicos, eram cerca de 13% da população em 1991, chegaram a 22% em 2010 e atingem 32% hoje (Datafolha). São mais de 60 milhões de pessoas.

A Reforma, que mudou a história da Europa, foi um retorno à Bíblia. “Sola Scriptura” foi o grito de Lutero, acompanhado por Calvino, Zuínglio e muitos outros. As mudanças socioculturais, econômicas e teológicas decorrentes do Protestantismo reescreveram a trajetória de diversos povos e lhes deu nova identidade. Os contornos teológicos do fim da Idade Média exigiam uma releitura da cristandade europeia a partir de suas origens. Os reformadores, luteranos, anglicanos, calvinistas e anabatistas, esboçaram uma caminhada em direção ao cristianismo primitivo, à busca da exegese bíblica, à compreensão da graça divina e da salvação, à liberdade de consciência.

O primeiro culto protestante das Américas aconteceu no Rio de Janeiro (1557). Com a Constituição de 1824 e a entrada de imigrantes alemães e suíços, luteranos e reformados chegaram ao país. Mas, só tiveram influência decisiva na formação religiosa dos imigrantes e seus descendentes. Paralelamente, os ingleses que aqui viviam tiveram liberdade de praticarem o anglicanismo. O protestantismo missionário chegou mais tarde: congregacionais (1855), presbiterianos (1859), metodistas (1867) e batistas (1871).

Tradicionalmente agentes da modernidade e secularização, nossos protestantes não se alinharam com a cultura brasileira. Com herança puritana, espiritualidade petista e ênfase no indivíduo, a nova fé via a tradição católica como atraso e pobreza. A fé protestante valorizava o trabalho, a repressão das paixões, a intelectualidade produtiva e a tranquilidade econômica da posteridade. As características desse protestantismo missionário podem ser assim resumidas:

Doutrinária — Ênfase na autoridade da Bíblia em oposição à tradição, crença na salvação individual pela graça e pela fé e não em obras e sacramentos, intermediação única de Cristo entre Deus e o homem em oposição à intercessão de Maria, dos santos etc.

Culto — Abolição de ícones no culto, centralidade da pregação, valorização da atuação dos leigos, proselitismo (conversão), negação do mundo e repressão das paixões (santificação), maior participação dos membros no culto.

A enorme extensão do país e a falta de sacerdotes romanos marcaram a dificuldade católica de cuidar de seus fiéis, membros de uma fé diversificada. Como notou Gilberto Freyre, os portugueses tinham uma divisão de personalidade, acostumados com diferenças raciais e religiosas que marcaram sua história. No caso do Brasil caboclo e mulato, a flexibilidade e convivência com a contradição se tornaram uma realidade. As ideias liberais e positivistas, aliadas à influência maçônica, presentes na elite permitiram maior liberdade religiosa no país. Assim, os protestantes começaram a evangelização para converter os católicos à nova fé. Distribuindo Bíblias, realizando cultos vivos, usando leigos nas pregações, nas escolas dominicais e numa estrutura de igreja marcada pela ampla participação dos fiéis, os protestantes iniciaram com sucesso sua empreitada no país.

A tropicalização desse protestantismo é uma experiência única. Trata-se de uma igreja muito recente, em busca de sua identidade e caminho. Em parte, é uma expressão de progresso e desenvolvimento social, em parte é retrógrada e obscurantista. Seu perfil mais popular se afasta de suas raízes e mostra-se cheio de misticismo, marcados por experiências existenciais e espirituais frágeis e pré-modernas. O que será do Protestantismo Brasileiro, o movimento evangélico? Se não é fácil entender nosso Brasil, mais difícil será compreender nossa igreja evangélica. Qualquer previsão sobre o futuro é temerária. Que Deus nos ajude e nos abençoe.

— Luiz Sayão, pastor da Igreja Batista Nações Unidas (São Paulo-SP)

“Foto do Leitor”

Torre da Matriz

e loja da Vasp

— A foto, sem data definida, pertence ao arquivo do servidor aposentado Edilson Arcolezi Ramos de Castro e mostra uma quadra da rua Benjamim Constant muitas décadas atrás. No fundo, vê-se a torre da antiga Igreja Matriz de São Sebastião, demolida nos anos 1960. No primeiro prédio do lado esquerda da rua, há uma loja em cujo toldo está escrito “Vasp”. Devia ser a agência oficial da empresa aérea que fazia voos regulares a Santa Cruz Rio Pardo.