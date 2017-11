Coluna de João Zanata Neto – Edição de 05/11/2017

Gravidade

João Zanata Neto *

Um dos maiores mistérios da física é a gravidade. Quem responder o que é a gravidade ganhará, com certeza, o prêmio Nobel. Isaac Newton formulou as leis da física, descrevendo os fenômenos da física bariônica. Reparem que uma lei da física é uma verdade comprovada, por isto, dizemos que são leis e não apenas teses. Mas, nem ele pôde explicar o que era a gravidade. Talvez, foi por esta razão que ele denominou a constante gravitacional de G maiúsculo numa alusão a God [Deus]. Ele foi criacionista como muitos outros cientistas, acreditando que o acaso não poderia ter criado um universo tão complexo.

O papel dos cientistas se resume a descobrir a leis da natureza, formulando hipóteses, enunciando teses e fazendo experiências. Deste modo, Cavendish logrou sucesso quando obteve o valor da constante universal da gravitação terrestre, mas mesmo ele não pôde explicar o que é a gravidade, esta força invisível que atrai os corpos.

Temos três forças: a elétrica, a magnética e a gravitacional. A elétrica se relaciona com a magnética, porém a gravitacional se apresenta como algo distinto. As forças, na verdade, são indistintas. Força é toda ação que modifica o estado inicial de um corpo. As forças são classificadas em função da causa que as provocam. Todas estas três possuem um campo de atuação e podem, relativamente, modificar o estado de um corpo sem que tenham contato com este.

Os elementos químicos e seus arranjos atômicos, tão bem ilustrados pela tabela periódica do professor Mendeleev, se unem por uma questão de estabilidade eletrônica, ou seja, pela organização quântica permitida. Na física quântica não há meio termo. Podemos pensar, então, que há em tudo uma força estabilizadora que organiza os corpos nos seus estados energéticos permitidos. A esfericidade dos planetas e o planisfério das galáxias são apenas dois exemplos clássicos destas disposições estáveis.

A força elétrica é uma força que liberta os elétrons das órbitas dos átomos. A força magnética organiza os átomos de uma estrutura em disposições que ampliam as forças de atração ou repulsão entre os corpos. A força gravitacional não faz nenhuma destas coisas, por isto é tão fraca. Ela atua como residual, ou seja, a depender do quão magnetizada se encontra ou quão eletrificada se encontra. Podemos dizer também que as forças gravitacionais são as forças de indução entre os corpos quando estão próximos. Por isto as forças gravitacionais possuem um campo de atuação e se a distância entre os corpos tende ao infinito, a força gravitacional tende a zero. A experiência de Cavendish mediu na verdade a força de indução entre duas massas, pois o seu experimento não cuidou de neutralizar os corpos em prova. Esta afirmação, no entanto, carece de comprovação matemática ou uma revisão na experiência da balança de torção de Cavendish.

Albert Einstein tinha uma ideia diferente sobre a gravidade. Para ele não havia força de gravidade, pois a queda dos graves era apenas o efeito provocado pela deformação do tecido espaço tempo. A sua tese foi comprovada quando se observou o eclipse lunar e se comparou chapas fotográficas das estrelas ao redor do Sol antes e durante o eclipse, verificando a exatidão de previsão de Einstein. Albert explicou a gravidade com maestria, mas criou outro mistério: o tecido espaço-tempo. O que há nele que lhe dá esta característica? Seria o mesmo éter que Anaxágoras de Clazômenas propôs no século V antes de Cristo?

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.