Coluna de José Renato Nalini – Edição de 05/11/2017

Mobilidade inteligente e

a transição para o futuro

*José Renato Nalini *

Entre 7 e 9 de novembro, realizar-se-á o 26º Congresso e Mostra Internacionais SAE BRASIL de Tecnologia da Mobilidade. O local é a sede do Pro Magno Centro de Eventos, rua Samaritá, 230, bairro da Casa Verde, na Capital.

A SAE BRASIL, Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1991 e conta com mais de seis mil associados no Brasil. É filiada à SAE internacional, cuja sede está na Pensilvânia, nos Estados Unidos e congrega cerca de cento e vinte mil sócios em todo o planeta.

O encontro em São Paulo será uma oportunidade excelente para conhecer os avanços já obtidos na indústria automotiva, aeroespacial, ferroviária e naval, além de contatos com consultores e acadêmicos especializados nas mais atuais tecnologias da mobilidade.

Essa concentração de cérebros pensantes, que se antecipam à realidade e se apercebem de que o maior desafio contemporâneo é o aquecimento global, propiciará absorção de conhecimento que advém da presença de cientistas, especialistas, técnicos e operadores responsáveis pela apresentação de cento e dezesseis trabalhos inéditos. São experiências desenvolvidas em Universidades e empresas brasileiras e estrangeiras. Três grandes painéis e catorze painéis temáticos estão disponíveis: aeroespacial, caminhões e ônibus, duas rodas, educação de engenharia, ferroviário, integração de modais, manufatura e logística, máquinas agrícolas e de construção, motorsport, qualidade, segurança veicular, tecnologia da informação, telemática e infotainmen, veículos elétricos e híbridos, suprimentos, são alguns dos temas a serem abordados.

Tudo isso junto com a mostra tecnológica em que empresas dos setores automotivo e aeroespacial, universidades e consultores oferecerão, em área de quase sete mil metros quadrados, as mais importantes inovações, com a perspectiva de sua intensa utilização de imediato e no futuro próximo.

Professores de matemática, física e química, estatísticos, técnicos, estudantes que focam as áreas mais relevantes para o resgate do atraso brasileiro no setor, todos tirarão enorme proveito se vierem a participar desse grande evento. A inscrição pode ser feita pelo portal.saebrasil.org.br/eventos/congresso/faca-sua-inscricao, além do endereço eletrônico congresso@saebrasil.org.br.

O Brasil só enfrentará com galhardia a grave crise em que se viu imerso, se levar a sério o avanço nas áreas mais frágeis de sua educação, que precisam ser complementadas pela iniciativa privada. Afinal, foi a empresa a instituição mais resiliente nos últimos tempos. Aquela que resistiu aos embates e sobreviveu, reinventando-se e se submetendo-se às profundas mutações de uma sociedade em transição para o futuro. Para quem enxerga, ele já chegou!.

* Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, é secretário de Educação do Estado de São Paulo.