Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 05/11/2017

Quem tem pai,

decerto já teve avô

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Até que ponto sabemos de onde viemos? O que temos em nós que vem de nossos pais, de nossos avós? O que podemos ter, às vezes sem saber, de cada um deles? Porque, certamente, não somos um fruto do acaso. Por certo, devemos nos parecer com alguém em alguma coisa. E é mais provável que nos pareçamos com algum de nossos antepassados do que com Genghis Khan ou o Papa João XXIII, por exemplo. Saber até que ponto é que é a questão.

A dúvida começa na maternidade, quando a visita quer saber se somos a cara do pai ou a cara da mãe. (Meu primeiro filho nasceu com dois dedinhos do pé grudados, o que facilitou enormemente a resposta). A dúvida irá persistir pelos anos afora. À medida que vamos nos tornando alguém, quando o aspecto físico deixa de ser a única dúvida, a questão pode ficar mais complexa. A personalidade, o caráter, um dom, uma falta de jeito para certas coisas, um certo ar de…

A princípio eu não achava, mas todos diziam que eu me parecia muito com meu pai. Enquanto eu não achava, ou enquanto ainda não tinha me rendido às evidências físicas, não sei se me agradava a tão decantada semelhança. Com o tempo, vi que as pessoas tinham razão: eu só não era parecido com meu pai por dentro, o que é uma pena!

Meu pai, por sua vez, lembra um pouco o meu avô, com quem eu também gostaria de me parecer por dentro. Meu avô não teve um pai para se espelhar, perdeu-o quando tinha dois anos de idade, num acidente pirotécnico. Não é difícil imaginar as dificuldades por que passou naquele sertão aonde, ironicamente, um seu tio avô, vindo de Ouro Preto com uma carta de posse assinada pelo imperador, era o dono de tudo. Ao invés de herdeiro, meu avô tinha um carro-de-boi quando se casou. Antes disso, quando ainda era pouco mais do que um adolescente, viveu com um amigo mais velho uma história boa de lembrar. Vinham de trem quando em uma das paradas passou um menino vendendo salgados. Sem dinheiro, meu avô declinou. Mas o amigo foi comendo tudo, embora também estivesse sem dinheiro. Os salgados eram passados pela janela do trem que não demorou partir. O amigo gargalhava se gabando da vantagem aferida, mas meu avô tirou-lhe o sorriso da cara com uma observação simples. Aquele menino que correu junto ao trem até o final da plataforma esperando receber a conta devia ter em casa uma mãe esperando por aquele dinheirinho contado — era ela, com certeza, quem fazia os salgados.

Até onde me lembro, ou até onde eu conheci, é dessa gente que eu venho. Meu nome e sobrenome não é uma simples combinação de letras e sílabas. Por isso, quando o passo adiante, estou dividindo com alguém um pouco do que eles me deram.

Se ao invés de uma página de jornal isso aqui fosse uma mesa de bar, eu pediria para você agora contar a sua história. Boa ou nem tanto, todo mundo tem a sua.