‘Outubro Rosa’ fez 415 mamografias em hospital

Em outubro, foi intensificada a realização de exames de mamografia no SDI — Setor de Diagnóstico por Imagem — da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo. A campanha “Outubro Rosa”, também desenvolvida no hospital, foi concluída com 415 exames. No entanto, mesmo após o final da campanha tradicional de outubro, os exames podem ser agendados normalmente através do telefone (14) 3332-1222, ramal 204.

Mulheres com mais de 40 anos não precisam do encaminhamento médico para realizar o exame. O exame será realizado nos períodos da manhã e tarde, de acordo com necessidade de cada paciente. É importante a apresentação de exames anteriores de mamografia para uma melhor avaliação médica.

O câncer de mama é o mais letal entre doenças que acometem as mulheres. Elas devem começar a realizar o exame aos 40 anos, pelo menos uma vez ao ano. Entretranto, em casos de câncer de mama na família, a mamografia é indicada a partir dos 25 anos.

A mamografia é o exame de melhor especificidade para diagnóstico do câncer de mama. O exame preventivo, que não é invasivo, tem a intenção de verificar as lesões precursoras da doença (microcalcificações agrupadas), para que o diagnóstico seja precoce e o tratamento iniciado com agilidade.