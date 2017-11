Polícia apreende armas na SP-225

Carro chegou a ser desmontado

O Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) apreendeu na manhã do último domingo, 29, uma grande quantidade de munições e nove pistolas. As armas estavam num veículo Montana que travegava pela rodovia SP-225, abordado numa inspeção de rotina próximo ao posto Paloma.

O Montana tinha placas de Londrina e os policiais percebem um certo nervosismo por parte do motorista. Ele não conseguia dar detalhes sobre sua rota de viagem. Um dos policiais vasculhou o carro e encontrou um fundo falso na lateral.

Com apoio do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo, uma grande quantidade de armas foi encontrada. No total, foram apreendidas cinco pistolas 9mm e quatro pistolas ponto-40, de uso restrito das forças policiais, além de uma grande quantidade de munições variadas.

O motorista, morador no Paraná, confessou que o armamento seria levado para Socorro/SP. Ele foi preso em flagrante. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo.