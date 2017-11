‘Coreto Criativo’ está de volta à praça

Haverá oficinas, shows musicais,

artesanatos e até teatro neste domingo

Se a chuva der uma trégua, o “Coreto Criativo” estará de volta à praça Leônidas Camarinha a partir das 14h deste domingo. O evento, que a princípio é realizado uma vez por mês, promove cultura e artes durante todo o domingo. Na realidade, é uma extensão do projeto “Coreto Encanto”, que leva música ao coreto da praça desde a administração de Maura Macieirinha (PSDB).

O “Coreto Criativo” deste domingo promete shows musicais e até de balé, além da venda de artesanatos. O artista Pablo Gaijin vai comandar uma oficina de desenho para as crianças, durante toda a tarde. A praça de alimentação será reforçada pelo grupo de “Food Trucks”.

A ONG Acogelc vai ministrar aulas de capoeira a partir das 14h. Às 15h30, haverá aulas de percussão.

Às 17h, está programado um show com o músico Clodô Bananeira, um dos vencedores do 7º Festival de MPB de Santa Cruz do Rio Pardo, realizado em setembro. Clodô, por sinal, foi o primeiro entrevistado do programa “Palácio em Cena”, da secretaria da Cultura, que estreou no Youtube na semana passada. O vídeo é gravado nos moldes de um programa semelhante da TV Cultura, onde somente a resposta do entrevistado é ressaltada.

Já às 19h o balé municipal vai apresentar as coreografias “Viva São João” e “Dança dos Arcos”. Também haverá o quadro “Nostalgia Urbana”.

Meia hora depois, já no encerramento, está previsto o show “Forró da Lua”, com Lu Canizella, quando haverá intervenções teatrais a cargo da “Companhia Esperas”.