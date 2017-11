CPI deve começar a ouvir depoimentos nesta semana

Presidente Luciano Severo admite que comissão

pode pedir documentos para o Tribunal de Contas

A CPI que investiga o suposto pagamento de horas extras fictícias na Codesan — empresa de economia mista que pertence ao município — deve começar a ouvir pessoas na próxima quinta-feira, 16. A avaliação é do vereador Luciano Severo (PRB), que preside a comissão. O primeiro depoimento será o do vereador Cristiano Miranda (PSB), que provavelmente não vai acrescentar novidades na investigação. É que, por força do Regimento Interno da Câmara, o primeiro signatário do requerimento que solicitou a abertura da CPI deve ser ouvido logo no início como testemunha.

Os trabalhos começaram na semana passada, quando a CPI requisitou milhares de documentos à Codesan. A empresa, segundo Severo, já forneceu uma quantidade significativa. A maioria dos documentos são holerites, escala de funcionários, relação de ponto e relatórios de horas extras. O período dos documentos solicitados pela CPI começa em 2005 e vai até 2013, quando as horas extraordinárias foram pagas. A Codesan já recebeu pelo menos cinco ofícios da CPI. “Estamos requisitando toda a documentação relativa ao ambiente de trabalho na empresa”, explicou o presidente.

Severo disse que provavelmente nesta segunda-feira, 13, a CPI vai expedir as primeiras convocações para ouvir testemunhas. O presidente da empresa, Cláudio Gimenez, deverá ser o segundo a ser ouvido, mas a comissão também vai convocar o ex-presidente Eduardo Blumer, além de funcionários que foram beneficiados com o pagamento de horas extras.

As horas extras abusivas vinham sendo pagas desde 2005, no governo de Adilson Mira (PSDB), e continuaram até meados de 2013, quando o prefeito já era Otacílio Parras (PSB). O primeiro presidente da empresa que supostamente estaria envolvido no caso, o professor José Éder Pereira, morreu em agosto deste ano, depois de ficar vários dias internado na UTI após sofrer um grave acidente na SP-225. O segundo presidente foi Eduardo Blumer, que dirigiu a empresa de 2013 a 2015, indicado por Otacílio Parras.

No entanto, a CPI também deve apurar a suposta omissão da atual diretoria, que tem Cláudio Agenor Gimenez na presidência. Há indícios de que ele sabia da irregularidade desde 2015, quando assumiu a presidência, mas teria escondido o caso, só denunciando a partir de junho deste ano.

Agenor garante que só tomou conhecimento do fato em junho, mas a atual diretoria foi responsável pela defesa das contas de 2013 no Tribunal de Contas de São Paulo, cujo processo já apontava a irregularidade. Além disso, uma outra CPI que funcionou em 2015, também para investigar a contabilidade da Codesan, apontou num depoimento o pagamento de horas extras abusivas. Gimenez diz que não leu o relatório final daquela investigação, que foi presidida pela então vereadora Cleuza Soares (PR), da base governista do prefeito Otacílio Parras Assis.

Por fim, o advogado que fez a defesa da empresa junto ao TCE-SP, já na gestão Gimenez, é sócio do irmão do presidente da Codesan, o também advogado Célio Valdemir Gimenez.

O esquema funcionava para dobrar os salários dos funcionários do escritório da Codesan. Muitos deles recebiam horas extras no limite máximo permitido pela legislação trabalhista, ou seja, 60 horas mensais. O artifício aumentava os vencimentos sob a justificativa de trabalhos extras aos sábados, domingos e feriados. Nestes períodos, o escritório da empresa não funciona.

Documentos

Numa entrevista coletiva concedida à imprensa às 12h de segunda-feira, 6, o presidente da CPI, Luciano Severo, admitiu que a comissão deve solicitar documentos ao Tribunal de Contas para investigar a suposta omissão da atual diretoria em não tomar providências assim que tomou conhecimento das irregularidades.

O procurador jurídico da Câmara, João Luiz de Almeida Júnior, que vai atuar na CPI, disse que a comissão já recebeu 2.112 folhas com informações sobre oito funcionários da Codesan. Todos eles teriam recebido o máximo de horas extras durante um período de praticamente dez anos. “Nós ainda não sabemos se são apenas estes funcionários ou se há mais casos”, explicou, “mas o desafio é descobrir se estes funcionários trabalharam ou não”. Ele não descartou a possibilidade da CPI ouvir vigias da empresa para investigar se havia expediente aos finais de semana e feriados.

Máquina ‘suspeita’

Luciano Severo também garantiu que a CPI vai investigar a descoberta, durante uma visita de vereadores à Codesan há 15 dias, de uma máquina fragmentadora de documentos. O que chamou a atenção é que o atual presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, demonstrou surpresa com o equipamento e, inclusive, perguntou aos vereadores qual a sua utilidade. A máquina foi encontrada numa sala próxima do gabinete do presidente. Dias depois, em entrevista à rádio 104 FM, Gimenez disse que a máquina deve ter sido comprada “há uns dez anos”. Segundo Severo, “todas as informações serão trazidas à CPI, inclusive sobre esta máquina”.

O presidente da CPI também disse que vereadores não alinhados ao governo também foram convidados para participar da comissão, mas recusaram. Ele citou nominalmente Murilo Sala (SD) e Edvaldo Godoy (DEM). Severo explicou, ainda, que o valor do suposto prejuízo com o pagamento das horas extras indevidas ainda será estimado nas investigações. No entanto, ele apontou que o rombo pode ser superior a R$ 500 mil.

Severo minimiza o

apoio de Gimenez

O vereador Luciano Aparecido Severo (PRB) disse na semana passada que recebeu “com naturalidade” o fato do presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, ter afirmado, em entrevista à rádio 104 FM, que vai apoiá-lo como candidato a prefeito nas eleições de 2020. Como presidente da “CPI das Horas Extras”, Severo figura como um dos vereadores que vão investigar a conduta do próprio Gimenez, que se apresentou como “cabo eleitoral” do possível candidato imediatamente após a constituição da CPI.

O lançamento da candidatura Severo por Gimenez, ex-presidente do PT de Santa Cruz, provocou constrangimento nos bastidores da Câmara, já que houve comentários sobre uma possível parcialidade na investigação.

Para Severo, isto não vai acontecer. “Embora possa causar estranheza, recebi esta declaração com a maior naturalidade possível. Se ele tivesse declarado uma rejeição a uma possível candidatura minha, isto também não teria influência nos meus trabalhos. Vou agir com isenção e imparcialidade”, afirmou Severo. “Vou agir simplesmente com a razão”, insistiu.

O vereador lembrou que foi policial militar durante 27 anos e que, em muitas situações, foi obrigado a agir tendo amigos envolvidos em algumas situações. “Nunca deixei de praticar minha função, agindo sempre dentro da legalidade. E é assim que vou pautar os trabalhos da CPI”, afirmou.

Severo não quis comentar se o apoio de Gimenez a uma suposta candidatura dele em 2020 pode soar negativamente junto aos eleitores. “Não quero entrar nesta seara, até porque hoje não sou candidato a cargo algum”, afirmou. “Eleições só vamos discutir no futuro”, disse.

Pinhata se desliga da Codesan

O vereador Paulo Pinhata (PMDB), o último membro a ser nomeado na “CPI das Horas Extras”, se desligou oficialmente do Conselho Fiscal da Codesan há 15 dias. Ele era o representante da Câmara na empresa, mas a ligação poderia impedir sua participação na CPI. “Na verdade, eu era apenas um voluntário no Conselho Fiscal, mas precisei pedir o afastamento”, explicou. 