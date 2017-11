Falha no hidrovácuo pode ter causado acidente grave em esquina

Carro sem freio desceu ladeira sem freios

e bateu em outro, no centro de Santa Cruz

Um acidente impressionante feriu quatro mulheres que estavam em dois automóveis e assustou quem passava pelas imediações da esquina das ruas Catarina Etsuco Umezu e Antonio Mardegan, na tarde de segunda-feira, 6. Um carro sem freios desceu a quadra final da Antonio Mardegan em alta velocidade e bateu em outro que trafegava pela Catarina Umezu. A esquina fica a uma quadra do supermercado Avenida, em Santa Cruz do Rio Pardo.

Câmeras de segurança de uma oficina captaram o instante da batida. Um homem que atravessava a rua pela faixa de pedestres por pouco não foi atropelado.

O Ford EcoSport que desceu a ladeira pode ter ficado sem freios porque o motor desligou. Isto acontece devido ao sistema hidrovácuo, que é alimentado pelo funcionamento do motor. Com o carro desligado, o motorista precisa apertar o pedal do freio com muita força para evitar imprevistos.

No entanto, o Ford era conduzido pela aposentada Ana de Oliveira Castro, 68, moradora na vila Santa Aureliana. Por certo, ela não teve força — e talvez tempo — para tentar acionar o freio. “Eu não consegui fazer nada. Fiquei apertando o freio e o carro não parava”, contou.

Ana disse que o problema começou quando ela cruzou a Conselheiro Dantas, a uma quadra da Catarina Umezu. “Deve ter acontecido algum problema. Travou tudo e o carro começou a pegar velocidade”, disse. “Achei que nós iríamos morrer”, afirmou. Ana estava com mais duas mulheres no carro, ambas idosas, de 71 e 85 anos.

Maria Amado dos Santos, 49, conduzia o Corsa que, segundos depois, iria ser atingido pelo EcoSport. Ela trafegava pela rua Catarina Umezu com o porta-malas repleto de roupas, pois a família estava providenciando uma mudança de imóvel. Quando cruzou a esquina, não teve como evitar o forte impacto. “Nunca imaginaria que um carro iria aparecer naquela velocidade na minha frente. Foi tudo muito rápido, um susto enorme”, disse.

Apesar do grave acidente, a sorte evitou uma tragédia. O EcoSport atingiu a lateral do Corsa e, em seguida, passou no apertado espaço entre um poste e um prédio, parando na calçada. Uma das rodas foi violentamente arrancada com o impacto. Nenhum pedestre foi atingido pelos carros, numa esquina de grande movimento.

O Corpo de Bombeiros e o Samu — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — prestaram os primeiros socorros às quatro mulheres. Todas foram imobilizadas e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia. Elas passam bem. A polícia vai investigar as causas da pane no EcoSport.