Lúpus, a doença silenciosa

Moradora de S. Cruz descobriu que tinha

lúpus há 12 anos; doença causa preconceitos

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A Ciência ainda não descobriu exatamente as causas do lúpus, uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujos sintomas podem surgir de forma lenta e progressiva. O tipo mais agressivo ataca órgãos internos — principalmente o rim, pulmão e coração — e causa dores nas articulações e cabeça. Na pele, geralmente provoca manchas avermelhadas que podem evoluir para feridas. Ainda não há cura para a moléstia que ataca mais as mulheres — a proporção é de nove mulheres em cada dez casos —, mas alguns tratamentos aliviam os sintomas, podendo evitar reaparecimentos.

O lúpus não é contagioso. No entanto, a falta de informação gera preconceitos que podem levar, inclusive, a paciente à depressão. A dona de casa Pâmela Aparecida Paula dos Santos, 32, moradora no bairro Itaipu, em Santa Cruz do Rio Pardo, convive com lúpus desde os 20 anos de idade e sabe muito bem o que é preconceito. Viu amigas se afastarem dela ao saberem da doença e já ouviu comentários indiscretos em hospitais, onde passa um bom tempo em internações.

Pâmela é jovem, disposta e enfrenta o lúpus com dignidade. Afastada de qualquer trabalho, ela faz muitas pesquisas sobre o problema e, inclusive, troca informações com pessoas que também têm a doença. Para tanto, o Facebook é uma importante ferramenta para a dona de casa. A outra é encontrar um médico amigo e Pâmela faz questão de citar Márcio Guerreiro, que a ajudou em diversas situações.

Casada e mãe de três filhas, Pamela conta que o maior obstáculo no início foi diagnosticar o lúpus. “Ninguém sabia o que eu tinha. Sofria com dores terríveis de cabeça e chegaram a desconfiar de meningite”, conta. Ela recebeu até morfina para aliviar as dores. Fiquei muito tempo internada até que o médico Gilberto Severino — ex-vice-prefeito de Ourinhos — desconfiou e encaminhou Pâmela para um reumatologista. Bingo, era lúpus.

Até então, a palavra era desconhecida para Pâmela. Alegre e bem-humorada, ela foi medicada, inclusive com fortes doses de cortisona, e a crise passou. O lúpus, por sinal, costuma atacar quando a paciente está com seu psicológico abalado. Por conta disso, Pâmela ficou praticamente dez anos sem ter nenhum sintoma. “Eu, inclusive, acabei abandonando o tratamento por puro esquecimento. Estava bem e deixei os remédios de lado”, conta.

Há dois anos, o problema voltou com força, desta vez atacando os rins. “Não é fácil manter o emocional com tantas internações. Eu vivo mais no hospital do que em casa”, brinca a dona de casa. Além disso, ela tem até dificuldades em receber medicação endovenosa: “Praticamente não tenho mais veias”, admite.

Preconceito

Pâmela lamenta que o lúpus não tem tantas informações difundidas como outras moléstias. Faltam pesquisas e o assunto é considerado tabu. Por conta disso, ela já sofreu preconceitos. Certa vez, internada no hospital num quarto junto com outro jovem, ouviu a mãe do rapaz reclamar ao enfermeiro que o filho corria perigo com uma doente ao lado. Na época, o País tinha um surto de gripe suína. “Ele simplesmente explicou à mulher que o garoto oferecia mais riscos a mim, tendo em vista minha baixa imunidade. Afinal, o lúpus não é contagioso”, contou Pâmela.

Algumas amigas se afastaram e ela também enfrentou problemas no trabalho. “Eu já escondi a doença muitas vezes. Nas empresas, ninguém quer alguém doente que pode ser internada a qualquer momento ou que pode faltar quando não estiver bem”, afirmou.

A imunidade, por sinal, é reduzida pelos próprios medicamentos. A santa-cruzense, aliás, já contraiu até pneumonia em hospital durante uma das internações. Na verdade, não existem medicamentos específicos para o lúpus. “Eu tomo remédios para malária ou câncer, que ajudam a combater os sintomas do lúpus”, explicou.

O alto custo dos medicamentos é outro obstáculo. Pâmela toma quase vinte comprimidos por dia, alguns custando R$ 500 a caixa. Sobre isso, ela elogia a Saúde em Santa Cruz do Rio Pardo, para onde se mudou há alguns anos, já que morava em Ourinhos. “Aqui eu nunca tive problema e, inclusive, não precisei recorrer à Justiça. Um simples processo interno administrativo autorizou todas as medicações que necessito. Em outras cidades, segundo pacientes que conheci na internet, o Estado não está disponibilizando remédios”, disse. Um dos estados mais críticos, segundo ela, é o Rio de Janeiro, que enfrenta um caos financeiro na Saúde.

O lúpus também provoca crises de memória. Quando isto acontece, Pâmela tem a ajuda decisiva da família. “Eles ficam me monitorando, pois tem hora que não sei se já tomei o remédio ou não. Eles me avisam”, conta. A dona de casa diz que o próprio marido aprendeu serviços caseiros, uma vez que ela não pode fazer esforços. “Eu sempre gostei de trabalhar em casa e isto é uma angústia”, diz.

Para Pâmela, a esperança é a Ciência encontrar a cura para o lúpus. “A medicina sempre avançou em tudo. Pelo que li, há pesquisas importantes em outros países, inclusive com medicamentos experimentais. Mas tudo demora para chegar ao Brasil”, admite.