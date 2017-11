Quase 2.000 candidatos disputam as 80 casas da CDHU em sorteio

Moradias do novo núcleo serão sorteadas às 12h

de quinta-feira, 16; casas serão entregues em 2018

As 80 casas do novo conjunto habitacional que a CDHU — Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, empresa do governo do Estado de São Paulo — está construindo nos altos da cidade, nas imediações do Jardim São João, serão sorteadas na próxima quinta-feira, 16. Na verdade, o núcleo possui 100 moradias, mas 20 já estão reservadas para famílias que moram em áreas consideradas de risco. Como o déficit habitacional de Santa Cruz do Rio Pardo é muito grande, quase 2.000 inscritos vão disputar o sorteio das 80 unidades.

O número correto é 1.873, que foram aqueles candidatos que sobraram numa seleção prévia feita pela própria CDHU. No total, houve mais de 2.600 inscrições para conquistar uma moradia popular.

O anúncio do sorteio foi feito pela CDHU na noite de sexta-feira, quando o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) foi informado. A prefeitura escolheu o recinto “José Rosso|” — conhecido como “Expopardo” — para a realização do sorteio. As inscrições iniciais foram feitas em setembro no mesmo local.

O candidato que se inscreveu deve comparecer ou enviar um representante para acompanhar o sorteio. Durante o início da semana, a prefeitura deve anunciar mais informações sobre o sorteio das casas.

Será o segundo núcleo habitacional popular de Santa Cruz dos últimos 16 anos. A ex-prefeita Maura Macieirinha (PSDB) conseguiu as 60 casas do bairro “Rita Emboava”, para famílias de baixa renda ao lado do “Parque das Nações”, enquanto seu antecessor, Adilson Mira (PSDB), não construiu moradias.

As moradias da CDHU estão sendo construídas pela Codesan, empresa pertencente ao município. As obras estão em fase final, mas houve problemas de vandalismo no mês passando, quando cerca de 50 unidades em fase de acabamento começaram a amanhecer com vidros quebrados e paredes sujas de barro.

Segundo o diretor de Vias Urbanas do município, José Nilton Fernandes, a expectativa é a construção do novo bairro terminar no início do ano. Neste caso, a inauguração deverá acontecer em fevereiro ou março de 2018, possivelmente com a presença do governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB).