Workshow com baterista reuniu músicos no Palácio

O baterista Alexandre Aposan, ex-integrante da banda de rock cristã “Oficina G3”, participou de um “whorkshow” no Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto” na noite de quarta-feira, 8. O evento arrecadou 100 quilos de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade.

O “whorkshow” é uma mistura de show com discussão musical. Aposan ainda sorteou um par de baquetas durante o evento, além de autografar CDs, bonés e camisetas.

Alexandre começou a tocar bateria aos quatro anos de idade. Aos 14, já tocava na igreja, quando montou sua primeira escola de música. Aos 18 anos, conheceu o cantor Paulo César Baruk, com quem passou a integrar a banda “Salluz”.