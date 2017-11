A magia do Natal está no ar

Enfeites na praça central de S. Cruz terá quase 200

mil garrafas iluminadas; montagem começou quarta

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O brilho nos olhos das crianças no “Natal das Luzes” da praça Leônidas Camarinha compensa o trabalho das mais de 20 pessoas que estão envolvidas no “Projeto Pet”, que neste ano está usando quase 200 mil garrafas pet para enfeitar a praça Leônidas Camarinha, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Mas engana-se quem pensa que o trabalho começou nas últimas semanas. Na verdade, desde fevereiro deste ano o projeto envolve escolas da rede municipal de ensino e oficinas de programas educacionais, desde a coleta de garrafas até a montagem dos enfeites.

Há dez dias, o solo, assoalhos e bases da praça começaram a ser preparadas. Na última quarta-feira, 9, as peças natalinas passaram a ser montadas. São renas, anjos, caixas, bolas, estrelas e vários outros enfeites que já começam a ganhar vida. Nos próximos dias, milhares de luzes vão complementar a decoração, que deverá estar pronta no dia 1º de dezembro, quando Papai Noel será recebido na praça para a inauguração oficial dos enfeites.

Marilza Venturini Joanoni, diretora de projetos educacionais, já se reúne diariamente na praça com sua equipe para coordenar a montagem das peças, muitas delas de outros Natais e que sempre são remodeladas no espaço público. Neste ano, por exemplo, haverá muitas novidades. Talvez a mais significativa, especialmente aos olhos de crianças, serão as seis renas que se apresentarão “voando” perto da “Casinha do Papai Noel”.

Segundo Marilza, que costuma pesquisar na internet decorações de outras cidades, as ideias encontradas são aperfeiçoadas pelo grupo. No caso das renas, serão seis erguidas lado a lado por suportes. Elas ficarão a mais de dois metros de altura e totalmente iluminadas, dando a impressão de estarem voando.

Faltou garrafa

Mas a praça terá outras novidades, como a implantação de arcos iluminados nos quatro cantos da praça. Na verdade, todas as entradas deveriam ganhar arcos coloridos, mas, segundo Marilza Venturini, faltaram garrafas. Por isso, ela disse que a campanha para coleta de garrafas pets para o Natal de 2018 vai começar mais cedo.

Outra mudança é a instalação de lâmpadas coloridas, já que no ano passado a iluminação teve apenas luzes brancas, no sistema LED. Segundo Marilza, as cores vão ressaltar os quase 300 enfeites natalinos.

Alguns enfeites também estão sendo instalados em praças dos distritos de Sodrélia e Caporanga. Em Santa Cruz, também haverá atrações musicais no coreto durante toda a temporada natalina.

A partir de 1º de dezembro e até o dia 23, a casinha estará aberta todas as noites, das 20h às 22h, com um Papai Noel recebendo as crianças. Toda a decoração da praça só será retirada no dia 2 de janeiro.

Novo telhado da ‘casinha’

consumiu 6.800 garrafas

A “Casinha do Papai Noel” é o cantinho da praça Leônidas Camarinha que deve atrair milhares de crianças até a véspera do Natal. Neste ano, o local terá mudanças nas janelas e portas, além de uma reforma completa no telhado, onde foram usadas 6.800 garrafas. As paredes da casa têm mais 5.500 unidades, todas coloridas, e a ornamentação no interior também será diferente.

O trabalho de montagem dos enfeites envolve cerca de 20 funcionários, contando os operários da Codesan. Todos estão ansiosos para ver a praça colorida. Andréia Maia, diretora de cursos profissionalizantes, chegou a coordenar aulas de enfeites com garrafas pet em 2013. Foi o surgimento do projeto que revolucionou o Natal em Santa Cruz. No final do ano, Andréia se junta às outras servidoras para a montagem da praça. “O bom é que, no final, dá tudo certo”, conta.

Vera Tavares é uma das “veteranas” do projeto. Afinal, desde 2014 ela ajuda, inclusive, dando palpites. “Na verdade, muitas pessoas sugerem novidades. A gente discute e, se for adequado, implanta o pedido. No Natal, as pessoas costumam ficar surpresas”, disse.

A servente Carina de Fátima Santos entrou no projeto em maio. Ela teve problemas de saúde e pediu transferência para o setor de projetos educacionais. “Estou amando. A Marilza vem com a ideia e todos nós aperfeiçoamos”, garante.

Fernanda Lima, servidora há oito anos da prefeitura, também está “estreando” neste ano na praça. Moradora da vila Madre Carmem, ela pediu transferência para um setor mais próximo de sua residência. No entanto, não foi o único motivo. “A verdade é que este projeto encanta a todos. É uma alegria muito grande receber elogios das pessoas, ter o trabalho reconhecido”, disse.