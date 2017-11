CDHU anuncia mudança no horário do sorteio das casas, que agora será às 14h

O sorteio das casas do futuro núcleo habitacional da CDHU mudou de horário. O evento agora está marcado para 14h da próxima quinta-feira, 16. A mudança foi motivada pelo fato de que haverá sorteio também em outras cidades do Estado no mesmo dia. O local continua o mesmo, o Parque de Exposições “José Rosso”, conhecido como Expopardo.

Serão sorteadas 80 unidades de um total de 100, já que 20 imóveis estão reservadas a famílias que moram em áreas consideradas de risco.

O candidato(a) deverá estar presente ou enviar um representante para o sorteio. É imprescindível que o ticket que o candidato recebeu no ato da inscrição seja entregue minutos antes do sorteio, para que seja colocado numa urna. Não é necessário levar algum tipo de documentação, pois isto só será exigido na formalização da compra do imóvel, caso haja contemplação no sorteio.

De certa forma, o novo horário das 14h prejudica a maioria dos candidatos a mutuários da CDHU. É que no horário anterior, 12h, muitos trabalhadores estariam na hora do almoço e poderiam comparecer sem se ausentar do serviço.