Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 12/11/2017

De novos ricos

e sonhos bestas

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Não vou gastar o tempo que me resta tentando encontrar o que perdi numa noite de temporal. E nem me refiro aos tantos álbuns com as fotos de meus bisavós e avós, meus pais namorando, se casando, meus irmãos pequenos crescendo, meus filhos e netos no mesmo caminho… Falo dos bens materiais: os milhares de discos e livros, lembrancinhas de viagens, obras de arte, coleções… Com algum dinheiro, uma parte disso eu até poderia reaver, mas não vou atrás não. No máximo, sou tentado a procurar nos sebos por alguns dos meus livros fundamentais, como “História da riqueza do homem” e “A enciclopédia dos pesadelos”, que ainda não achei. Com o primeiro, que li ao chegar à faculdade, quero ver se aprendo alguma coisa sobre os novos ricos. A riqueza, como a entendemos, nasceu na Europa feudal, nem é tão antiga assim. Que dirá os novos ricos! Como se comportam, onde vivem, do que se alimentam, quando se acasalam os novos ricos? – essas coisas que você não vai saber hoje no Globo Repórter. O que fazem quando não estão em reunião de diretoria, com quantas cores eles tentam perfumar suas exonerações intestinais, onde “chocam os ovos gordos de sua prosa”?

Quanto ao segundo volume, eu sempre achei que o nome mais honesto seria Enciclopédia dos sonhos, por trazer mais exemplos de sonhos comuns e recorrentes do que propriamente pesadelos. Mas, com esse nome, talvez não tivesse vendido tanto. Nome às vezes é decisivo. Um analista político observou que Fernando Collor de Mello jamais teria vencido a eleição presidencial de 1989 se se chamasse João ou José da Silva, sem os dois LL no nome. Tá certo, aquele topete do candidato também pode ter influenciado o voto de eleitores indecisos sexualmente, temos que admitir.

Bem, depois dessa breve digressão, voltemos aos pesadelos, se bem que eu poderia concluir a crônica lembrando os efeitos do confisco da poupança na vida do brasileiro pobre ou remediado. Meu interesse em ter à mão novamente um exemplar da “Enciclopédia dos pesadelos” é para consultar sempre que acordar de um sonho besta, como o que eu tive um dia desses. Sonhei que uma das torres da matriz de Ourinhos tinha desabado sobre uma banca de jornal na calçada em frente ao shopping, que, aliás, não existe — nem a banca nem o shopping. Em cidades de porte médio e menos ego, aquele espaço se chamaria galeria. O que pode significar a torre da igreja desabando sobre uma banca de jornal? O meu cansaço para com as religiões? Esse monte de publicações promovendo o nazismo? Todas aquelas miniaturas de capacetes, aviões de combate, sudoku, palavras-cruzadas e mulheres peladas de que eu já não preciso?

Só consultando de novo a Enciclopédia.