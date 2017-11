Coluna Dicas – Edição de 12/11/2017

‘Esticada’

A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo deve ficar fechada pelo menos 10 dias seguidos no final do ano. No período, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) também deve tirar férias novamente.

Desespero

Nos bastidores da política, a piada pronta é que a rádio Difusora já está preocupada com a medida. Dizem que a emissora não vai aguentar ficar dez dias sem a presença do prefeito em seu estúdio.

Poderes unidos

O presidente da Câmara, Marcos “Cantor” Valantieri (PR), está cada vez mais participando da bancada de entrevistadores do prefeito Otacílio na rádio Difusora, onde trabalha. Claro que ele invariavelmente rasga elogios à administração, a mesma conduta que tem na direção do Legislativo.

Vai vender

Os vereadores aprovaram, na última segunda-feira, 6, projeto que autoriza a venda de uma área de 372 metros quadrados na rua Antônio Bertoncini, na vila Mathias, pertencente ao município. Segundo vereadores da bancada governista, trata-se do templo da igreja “Remidos em Cristo”, cujo terreno foi doado irregularmente no governo de Adilson Mira e teve de ser retomado. A venda será mediante licitação pública.

Trevas

O vereador Cristiano Neves (PRB) exagerou ao elogiar as obras de iluminação pública do governo atual. Segundo ele, antes de Otacílio “o povo estava nas trevas”, mas agora “a luz chegou”.

Buracos

A situação de algumas ruas de Santa Cruz está começando a danificar veículos. Há crateras até na avenida Clementino Gonçalves, uma das principais vias da cidade. Nos bairros, as chuvas também aumentaram o problema que fatalmente deverá ser atacado pelo governo no início do próximo ano. Sem adiamento.

Risco

Se o governo se antecipou ao anunciar a candidatura de Luciano Severo (PRB) à sucessão de Otacílio Parras (PSB), a oposição foi na onda e lançou Murilo Sala (SD) como candidato em 2020. A vereadora Maura Macieirinha (PSDB) chegou a exagerar quando, em plena sessão da Câmara, referiu-se a Murilo como “nosso futuro prefeito”. Todos correm o risco de ter suas candidaturas “fritadas” com o tempo, uma vez que ainda é longo o caminho até as eleições de 2020. Quem viver, verá…

Igreja é

homenageada

Integrantes do “Ministério Apostólico Valentes de Deus”, que tem Jonatas dos Santos Araújo como pastor, receberam uma homenagem da Câmara, na última segunda-feira, 6, pelo trabalho desenvolvido contra as drogas e a favor da evangelização em Santa Cruz.

“Coisas de Política”

Pedido de casamento

Aquele vereador, após ter sido reeleito para mais quatro anos, conseguiu conquistar a presidência da Câmara, com um significativo aumento nos ganhos mensais. Assim ele, que já estava noivo fazia muito tempo, sob severa vigilância do sogro, sem nunca poder ficar totalmente a sós com a noiva, decidiu pedir a jovem em casamento.

O sogro, sempre com ar muito severo, indagou:

— Você já pensou bem seriamente e já se sente em condições de sustentar a família?

— Mas é claro —, responde o vereador.

— Bem, já que é assim, tem o meu consentimento. Mas lembre-se: só aqui em casa nós somos em nove pessoas…

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)