Maura anuncia Murilo Sala como candidato da oposição

Vereadora chegou a se referir ao colega de

bancada como “nosso candidato a prefeito”

Uma semana depois do presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, ter lançado o vereador Luciano Aparecido Severo (PRB) como o candidato do grupo de Otacílio Parras (PSB) às eleições de 2020, a vereadora e ex-prefeita Maura Macieirinha (PSDB) sinalizou que o colega Murilo Costa Sala (SD) pode ser o representante da oposição na sucessão municipal. Ela se referiu a Murilo como “nosso futuro candidato a prefeito”.

A declaração aquece uma espécie de “pré-campanha” ainda a três anos das eleições que vão escolher o sucessor de Otacílio Parras (PSB). Talvez tenha sido uma resposta de Maura ao lançamento de Luciano Severo pela situação, mas já indica os rumos da política até 2020.

Maura discursava sobre um projeto de remanejamento de verbas para dotar algumas vias públicas com iluminação LED, sistema que foi defendido várias vezes por Murilo na primeira gestão de Otacílio. Ela disse que, quando prefeita, iniciou os projetos que agora podem se tornar realidade. Segundo Maura, na época houve vários obstáculos porque a legislação era outra e havia resistência por parte da CPFL.

“Mas deixei tudo encaminhado para o atual prefeito, que deu continuidade e eu quero parabenizá-lo por isso. Assim, este sonho do colega vereador, começado pelo atual prefeito, quem sabe será finalizado pelo nosso futuro candidato a prefeito Murilo Sala”, afirmou.

O vereador Luciano Severo (PRB) ocupou imediatamente os microfones para continuar a discussão e ressaltar o alto custo da iluminação LED. No entanto, também “afagou” o colega lançado como candidato a prefeito: “A cidade totalmente iluminada com o sistema LED é uma realidade para um futuro muito próximo. E quem sabe isto deve acontecer na gestão do próximo prefeito, que, como já lançou a vereadora Maura, pode ser o colega Murilo Sala”.

Sentado ao lado de Maura, Murilo ouviu as declarações e não fez nennhum comentário. Apenas sorriu, satisfeito.