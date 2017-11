TJ expulsa juiz por corrupção

Gersino já atuou na comarca de S. Cruz antes

de trocar o nome e responder por corrupção

Gersino Donizeti do Prado já não é mais juiz de Direito. Ele foi expulso dos quadros da magistratura por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O ato que declarou a perda do cargo foi publicado anteontem no “Diário Oficial”. Gersino foi condenado em ação penal por extorquir dinheiro de um empresário que enfrentava um processo de falência sob jurisdição do juiz.

Gersino já foi juiz em Santa Cruz do Rio Pardo, quando a cidade tinha apenas duas varas judiciais. Ele atuava junto com o atual juiz Antônio José Magdalena. Na época, seu sobrenome era “Cruz”, que Gersino mudou por causa de convicções religiosas.

No entanto, a despeito da igreja que frequentava, Gersino teve atitudes nada cristãs. Em 2011, ele foi denunciado ao Conselho Nacional de Justiça por um empresário de Santo André, cuja empresa estava próxima da falência e era alvo de diversas ações judiciais, todas a cargo do juiz Gersino Donizeti. Para não decretar a falência da empresa, o juiz passou a cobrar propinas mensais do empresário, que foram aumentando ao longo do tempo.

Segundo o empresário, ele era obrigado a entregar dinheiro ao juiz e ainda comprar objetos de luxo, pagar viagens internacionais e até bancar uma festa de aniversário. Tudo para evitar que Gersino decretasse a falência da empresa. No total, o empresário disse que pagou ao juiz mais de R$ 500 mil entre 2009 e 2011.

Num dos episódios contados pelo empresário, o juiz resolveu presentar a mulher e foi a uma joalheria escolher uma peça valiosa. Depois, pediu ao empresário que pagasse a joia. O homem resolveu dar um basta à extorsão e denunciou o caso ao próprio Judiciário.

Em 2014, durante as investigações do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Xavier de Aquino concluiu que houve 170 casos de extorsão por parte de Gersino, segundo ele “com provas robustas e incontentáveis”. O juiz corrupto, então, foi condenado a oito anos e quatro meses de prisão no regime fechado.

Em março deste ano, Gersino obteve um habeas corpus e conseguiu suspender temporariamente a sentença do TJ-SP. A ordem foi expedida pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF). Entretanto, ao julgar o mérito do pedido, o próprio Fux revogou a liminar e manteve a condenação de Gersino. Na última sexta-feira, ele perdeu oficialmente o cargo de juiz.

Censor

Em Santa Cruz do Rio Pardo, o juiz permaneceu alguns anos no cargo. Gersino Donizeti foi o responsável pelo processo de falência da Erisoja, uma fábrica de óleo que fechou as portas nos anos 1970. A ação teve desdobramentos quando um estelionatário, passando-se por advogado, conseguiu sacar todo o dinheiro da massa falida, mediante uma autorização que obteve no Fórum de Santa Cruz. O homem foi preso, mas o dinheiro nunca apareceu.

Polêmico, Gersino impediu que o DEBATE — que noticiou o caso em várias edições — tivesse acesso aos autos, decretando segredo de justiça. Antes, ele chamou o diretor do jornal em seu gabinete e pediu que o texto da reportagem fosse entregue a ele antes da publicação, segundo ele “para evitar erros”. Como o jornalista se recusou, ele decretou o sigilo.

Existe a possibilidade do juiz ser preso. Segundo informações, o Tribunal de Justiça já expediu a ordem de prisão na semana passada.