Artigo: “Vá se tratar!”

Vá se tratar!

Carlos Eduardo Gonçalves *

Car@s leitor@s (Caros/Caras; Leitores/Leitoras), as arrobas aqui postas são propositais. Trata-se de uma forma particular de neutralizar os gêneros linguísticos, sem ao certo especificar com precisão quais são os interlocutores específicos. Essa forma de indicar pluralmente os sujeitos aparecem constantemente em publicações sérias de pesquisadores da área de gênero e sexualidade. Portanto, escrevo para Tod@s.

Aposto que, ao ler o parágrafo acima, já imaginou do que venho falar. Errou feio se achou que vim aqui falar de “ideologia de gênero”. Seria um devaneio meu, escrever de algo que não existe. Sim, afirmo categoricamente que isso não existe. O que existe de fato, são pessoas que precisam entender o que são gêneros e qual o trabalho de um professor ao trabalhar conteúdos relacionados à sexualidade ou gêneros.

Pergunta inicial: antes de julgar o desejo sexual de alguém, como você explica o seu próprio desejo sexual? Como explica o fato de amar seu esposo e/ou esposa; namorado e/ou namorada, companheiro e/ou companheira? A resposta é simples! Não há explicação. Tentar argumentar sobre, seria deveras, perda de tempo. Pela mesma razão da existência de pessoas que gostem de jiló ou que não gostem de jiló. Eu repudio este fruto. Mas há pessoas que adoram. E aí? O que eu tenho a ver com isso? Nada! Imaginem só tripudiar uma pessoa por gostar de jiló? Loucura, não é? O problema é que a sociedade injuria os gêneros, e não injuria os amantes de jiló, pelo fato de não haver sobre o jiló relatos sacros. Imaginem só se ao invés de monte das oliveiras, a história de Cristo tivesse relatos do monte dos jilózeiros? O jiló passaria a ter conotação sacra, e qualquer tipo de recusa a essa espécie vegetal seria considerada uma profanação do evangelho. Cria-se, então, um símbolo.

A comparação pode soar bastante imbecil, mas há nela um sentido importante. Há, então, uma contradição, sendo a família um núcleo reprodutivo sagrado para boa parte dos cristãos, onde nela há o amor, sobretudo em Cristo, por qual razão se dissemina o ódio?

As práticas homossexuais na espécie humana são descritas muito anteriormente à sistematização da doutrina cristã por Tomaz de Aquino e Agostinho. A Paidea grega já trazia o envolvimento de soldados e o culto a estética da figura humana do ponto de vista contemplativo e carnal. Sem levar em consideração as inúmeras práticas sexuais adversas a aquilo tido como tradicional em vários domínios biológicos.

Afirmo a inexistência de uma ideologia de gênero pela simples ideia do conceito de ideologia para o senso comum, uma visão de mundo. Não há a perversão docente de educar para o sexo, como citou o vereador Joel fazendo a crítica infundada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que, diga-se de passagem, nem foi lida por ele. A “perversão” da docência, está relacionada a retirada dos sujeitos de uma condição de menoridade, elevando-os a uma consciência sincrética de mundo. Um mundo sem devaneios de cidadãos que elejam uma estirpe de edis como esse, que vivem um sentimento de que o mundo será dominado por uma “ditadura gayzista”. Não há razão pela qual um docente, em exercício de suas funções legais, em consonância com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), tentar fazer uma espécie de curandeirismo de sexualidade, tampouco psicólogos. Visto que, pelo próprio estatuto acima citado, a função de educar não é somente da família, mas do estado e da sociedade.

O objetivo da discussão de sexualidade e gênero é apresentar que as pessoas, podem ser felizes, independentemente de suas condições biopsicossociais de sexualidade, e que a importância está relacionada ao respeito e à tolerância, e não sobre a supremacia de grupos, héteronormativos ou não. É evitar mortes, evitar a violência verbal ou física. Discutir gêneros significa mostrar com base em dados científicos que as mulheres ocupam várias funções sociais com salários menores que de homens, ou ainda, não ocupam diversas posições de poder por machismo imbuído em nossa cultura. Discutir gêneros significa entender a razão da marginalidade social de transexuais que se prostituem pois não há oportunidades para que haja uma vida digna.

Em suma, se vocês estão convictos de que a escola ou os professores irão ensinar seus filhos a fazerem sexo ou a se transformarem em aberrações sexuais, como suscita o vereador, não são os gays que precisarão de cura e, sim, a sociedade que alimenta o preconceito.

* Carlos Eduardo Gonçalves é professor de Santa Cruz do Rio Pardo, biólogo e doutorando em Educação para a Ciência.