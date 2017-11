Coluna de João Zanata Neto – Edição de 12/11/2017

Terra plana

João Zanata Neto *

Na internet surgem sustentações de teorias absurdas que não podem ser levadas a sério. Uma destas teorias é a da Terra plana, arduamente defendidas pelos terraplanistas. Eles são os novos sofistas da era moderna que não poupam imaginação para demonstrar as suas provas.

O suposto pai desta teoria insana é o Doutor em física e engenheiro Auguste Piccard que foi o primeiro cientista a explorar as altitudes da atmosfera nos limites de 10 milhas, cerca de 16 km de altitude. A sua aventura foi publica pela revista Ciência Popular em 1932. Em seu artigo publicado ele expressa a visão de um planeta plano. Piccard era um explorador que mesmo antes da NASA se aventurava em grandes profundidades marinhas e em altitudes extremas. Ele construiu um balão atado a uma esfera resistente aos extremos das condições atmosféricas daquela altitude, mas contava como janela de observação uma abertura circular envidraçada não maior que uma janela de avião. Em tese ele teria apenas um ângulo de visão de 60 graus. Isto denota a equivocada visão de um planisfério, pois desfrutava de um relativo ponto de observação.

Não se sabe ao certo o motivo dos seus seguidores em sustentar uma teoria que contraria todas as evidencias físicas. Especulações sobre tais motivos levam a crer que se baseiam na literalidade do Gênesis. Como não há um motivo aparente ou expresso dos terraplanistas, tudo pode ser apenas a intenção de criar uma polêmica ou uma bem construída gozação, chamando a todos os incrédulos de idiotas. É irônico pensar que, após a evolução dos pensamentos passarem de um mundo plano para um mundo global, experimentemos uma involução no pensamento.

Apesar de os terraplanistas arregimentarem várias provas de que a Terra é plana, os seus argumentos são baseados em falsas premissas. Por exemplo, pode-se citar o argumento de que o rio Nilo não poderia desaguar no mar Mediterrâneo se o planeta fosse um globo, pois teria que vencer uma altura de mais de 200 km. A falsa premissa, neste caso está na consideração de que o globo terrestre é perfeitamente esférico. A prova mais simples de que estamos em um globo é a da diferença das sombras em um mesmo horário em diferentes locais do planeta.

Em um universo onde todos os planetas são esféricos e se conduzem pelas mesmas leis naturais, é difícil imaginar o planeta Terra como a única aberração da criação. É incrível, também, que um livro foi escrito para comprovar este planisfério com páginas e páginas de provas absurdas. Não se pode negar que os terraplanistas são habilidosos em defender seus argumentos. Eles pensam em tudo e têm o capricho de afirmar que nas bordas deste planeta em forma de disco há uma parede de gelo que, por óbvio, tem a função de não deixar cair a água dos oceanos. Ao menos por este mérito dos terraplanistas, o assunto é pura perda de tempo.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.