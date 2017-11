O engenheiro Roberval Leocádio, de Ourinhos, conseguiu registrar surpreendentes imagens da cidade na manhã do dia 31 de outubro. As fotos foram tiradas de um prédio às 7h, quando uma névoa encobria o centro da cidade. A impressão é que Ourinhos estava ‘flutuando’ no céu, destacando-se os pontos mais altos dos prédios. Numa das fotos, aparece as duas torres da Catedral localizada no centro da cidade.