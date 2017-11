Polícia prende casal que chefiava tráfico

Ambos estavam foragidos da polícia

Um casal que estava foragido da Justiça foi preso pela Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo na manhã de quinta-feira, 9, após cumprimento de mandado de busca e apreensão na Vila Divinéia.

Segundo apurou a reportagem, os policiais civis da Central de Polícia Judiciária de Santa Cruz do Rio Pardo deram cumprimento a dois mandados de prisão na parte da manhã, onde localizaram um casal envolvido no tráfico de drogas. O homem e a mulher estavam escondidos numa casa na rua Duque de Caxias.

A dupla, que não teve o nome divulgado, ainda está sendo investigado por outros crimes. Eles foram presos preventivamente por ordem do juiz Leonardo Labriola. O casal havia fugido de um flagrante no mês passado.

Segundo consta, os dois seriam os donos da droga apreendida com uma mulher no dia 4 de outubro, quando a Polícia Militar flagrou o exato momento em que uma jovem saiu de um local levando o entorpecente.

Na ocasião, a presa identificada como Renata de Oliveira confessou à polícia que os proprietários e chefes do tráfico seriam o casal que morava na rua Dante Saleme. No entanto, a dupla não foi localizada.

Após uma serie de investigações, a Polícia Civil conseguiu localizar o esconderijo de ambos. A dupla foi levada para a penitenciária da região.