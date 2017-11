Ipaussu já tem o ‘Ganha Tempo’

Repartição é quase um ‘mini Poupatempo’

e facilita a vida dos moradores e empresas

Quem não tem cão, caça com gato, já dizia o antigo ditado. Foi isso o que fez o prefeito Sérgio Galvanin Guidio Filho (PR), o “Serginho”, ante a impossibilidade da cidade ganhar um “Poupatempo” devido à baixa população. Pois Guidio conseguiu implantar, através de recursos próprios e várias parcerias, o “Ganha Tempo”, que já está funcionando no centro da cidade. A repartição atende o cidadão que busca serviços de despachante, documentação — como expedição de identidade — e até empréstimos do “Banco do Povo”.

Segundo Sérgio Guidio, o “Ganha Tempo” é um instrumento importante para o desenvolvimento do município. “Hoje, por exemplo, nós temos muitas transportadoras em Ipaussu, especialmente no atendimento às usinas, o que significa maior demanda de documentos de veículos ou carteiras de motoristas. Se nós queremos o desenvolvimento da cidade, no mínimo precisamos trazer serviços para atender a população”, explicou o prefeito.

O “Ganha Tempo” também atende pessoas que precisam renovar a CNH ou até mudar de letra. Neste caso, o serviço também acaba beneficiando Santa Cruz do Rio Pardo, cuja Ciretran possui forte demanda que prejudica o atendimento ao público. Além disso, o “Ganha Tempo” facilita a expedição da cédula de identidade (RG), atende reclamações do Procon, orienta sobre problemas no ISS e até faz atendimento do “Banco do Povo”, que possui crédito facilitado aos pequenos empreendedores.

A prefeitura alugou um prédio na rua Cristiano Rodrigues, com salas amplas para atendimento ao público. O local foi totalmente reformado e possui até um lugar próprio para reuniões ou promoções de cursos. “Ele oferece muita infraestrutura para pequenos municípios”, explicou o prefeito.

Segundo o secretário da Indústria e Comércio, Fernando de Paula, o “Ganha Tempo” está com um movimento surpreendente. “A população está procurando muito estes serviços, especialmente o comércio. Nós temos orientações para abertura de empresas e oferecemos até pequenos cursos de qualificação, através do Sebrae”, disse. “Há serviços desde carteira do trabalho a documentos da Junta Militar”, explicou.

De acordo com o secretário, alguns cursos dão direito ao empreendedor a empréstimos de até R$ 60 mil a juro zero. Nos próximos dias, o setor de documentação de veículos vai ganhar uma unidade oficial do Detran.

Planejamento

A implantação do “Ganha Tempo”, segundo Sérgio Guidio, faz parte de um projeto mais amplo para o planejamento econômico de Ipaussu. Ele revitalizou a secretaria de Indústria e Comércio, trouxe o Sebrae para o município e já conseguiu a implantação de um polo da faculdade pública Univesp, do governo do Estado, com cursos semipresenciais. O convênio já foi assinado e a faculdade começa a oferecer vagas a partir do próximo ano.

Segundo o prefeito, a fase atual é de escolha dos cursos. “Nós estamos pensando muito na capacitação, daí as escolhas talvez vão recair sobre engenharia da computação, pedagogia e gestão”, explicou Guidio. Ele disse que ficou impressionado ao ler currículos em várias empresas de Ipaussu, que apontaram uma capacitação deficiente dos trabalhadores. “Precisamos reverter este quadro”, afirmou.

Cidade terá outro Distrito Industrial

O prefeito Sérgio Galvanin Guidio Filho (PR) está implantando um novo Distrito Industrial em Ipaussu. A cidade já possui uma área às margens da rodovia SP-225, pouco antes do trevo de acesso à zona urbana. O problema é que o local se especializou em indústrias madeireiras, sendo que algumas foram “engolidas” pela crise. A saída foi instalar um novo DI.

O projeto teve início na administração anterior e ganhou impulso há alguns meses. A localização da nova área, por sinal, é uma espécie de “vitrine” para Ipaussu, já que fica no outro lado da cidade, às margens da rodovia Raposo Tavares. Sérgio Guidio lembra que a duplicação da rodovia já foi anunciada pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), o que será um incentivo a mais para a instalação de indústrias.

A nova área terá 32 lotes industriais disponíveis, sendo que seis já estão sendo ocupados por novas empresas. A infraestrutura também está sendo implantada. “Nós conseguimos as redes de água e esgoto da secretaria do Estado e mais R$ 400 mil para a instalação da rede elétrica, que já está sendo implantada”, contou o prefeito.

Sérgio agora busca parcerias com órgãos governamentais, até mesmo com o BNDES, para pavimentar o novo distrito. “Também estou conversando com empresários de outras regiões para trazer empresas a Ipaussu. No momento em que a economia do País começa a se recuperar, vamos estar estruturados”, avaliou Guidio.