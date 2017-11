Juntos até o fim

João e José, irmãos gêmeos, vivem juntos desde o nascimento e

formaram uma dupla sertaneja de sucesso; hoje, estão no asilo

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Era uma vez João e José. João é mais velho porque nasceu alguns minutos antes do irmão gêmeo. Foram criados na roça, cresceram, se encantaram pela música e formaram uma dupla sertaneja que fez muito sucesso em Santa Cruz do Rio Pardo. Agora doentes, ambos moram no Lar São Vicente de Paulo. A história ainda não acabou, mas certamente João e José vão terminar seus dias juntos, relembrando os tempos de “Cedro e Cedrinho”, quando tocavam em festas, eventos políticos e na rádio Difusora nos tempos da antiga ZYQ-8.

João e José têm uma trajetória semelhante a tantos artistas que não tiveram chances em gravadoras e mostravam seus talentos nas horas vagas ou nos finais de semana. A diferença é que ambos são gêmeos e nunca se separaram. Aliás, os dois sequer se casaram ou tiveram filhos. Aos 72 anos, quando decidiram ir morar no asilo, foram juntos.

João e José Gerônimo passam o dia sentados. São de pouca conversa. José, sempre com o olhar distante, praticamente não fala mais depois que teve problemas sérios de saúde, quando sofreu um AVC. “Ele tem dificuldades para lembrar as coisas”, diz o irmão.

João se solta aos poucos, lembrando o passado musical. Ele é gago, disfunção que desaparece somente quando canta. Gerônimo conta que eles ainda tinham outro irmão, que já morreu. Como ninguém se casou, há poucos parentes diretos espalhados pela região.

A dupla nasceu no bairro rural Dourado, em Bernardino de Campos, e foram trabalhadores rurais durante toda a vida. Trabalhavam e cantavam. “A gente se apresentava em festas e casamentos. Cantava toda semana, inclusive no meio da roça”, conta João, que fazia a segunda voz. O nome da dupla, “Cedo e Cedrinho”, foi dado por amigos e seguidores.

João e José também tinham canções próprias, compostas pelos dois. O tema geralmente era desilusão amorosa. “Era só música raiz”, conta João. Ele se lembra dos antigos programas de rádio que difundiam este estilo. Um deles, segundo o músico, era “Na Beira da Tuia”, com Tonico e Tinoco, na rádio Bandeirantes. “Naquele horário, a gente não desgrudava do rádio”, conta. Hoje, não. “A música raiz está desaparecendo”, lamenta.

Cedro e Cedrinho também se apresentavam em eventos políticos, como era comum nos anos 1960 e 1970. Em 1976, imaginavam ter tirado a sorte grande quando um empresário convenceu a dupla a gravar um disco. “No dia 13 de maio fomos a São Paulo para a gravação do disco. Mas o produtor nem chegou a divulgar”, conta João, sem entrar em detalhes. Eles podem, isto sim, ter sido enganados. No entanto, João disse que os amigos viviam gravando versões amadoras nas antigas fitas k7.

João e José foram para o asilo levando roupas e uma viola. O instrumento fica guardado, mas uma das diretoras da instituição trouxe-o de volta. Os olhos de João e José voltaram a brilhar quando ambos dedilharam novamente a viola. É a única lembrança de “Cedro e Cedrinho”, pois eles não guardaram nem fotos de apresentações da dupla. Guardam, isto sim, muitas saudades.

‘Eles eram

reservados’

O ex-vereador Luiz Besson, que foi atuante na política desde a década de 1960, se lembra muito da dupla Cedro e Cedrinho. “Na verdade, são meus primos legítimos”, contou. Ele confirmou que os irmãos João e José nunca se desgrudaram. “Moravam juntos, jamais se casaram e continuam unidos até hoje, mesmo no asilo”, disse. “Nunca se apartaram”.

Besson contou que a dupla fazia sucesso em Santa Cruz do Rio Pardo e na região, especialmente Bernardino de Campos, onde os músicos nasceram. “Eles eram muito requisitados e o curioso é que um deles é gago”, lembrou. “Na verdade, foram muito reservados durante toda a vida. Quando a mãe morreu, continuaram a morar no bairro da Jacutinga. Doentes, passaram a sofrer dificuldades e foram recolhidos no asilo”, afirmou.

O ex-vereador lembra que os primos tinham algumas manias. “Como moraram muitos anos na zona rural, numa época em que a energia elétrica era rara, eles não se acostumaram com a modernidade. Certa vez, ofereceram aos dois uma geladeira, que recusaram. Diziam que gastava muita energia”, lembra Besson. “Mas a dupla cantava muito”, emendou.