Região quer seguir Santa Cruz no título de ‘interesse turístico’

O chamado “MIT” significa

uma verba adicional por ano

A conquista do título de “Município de Interesse Turístico” por Santa Cruz do Rio Pardo, obtido no início do mês, também está fazendo com que municípios da região apresentem projetos. No caso de Santa Cruz, o projeto foi elaborado no início do ano pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, na época do secretário Gerson Garcia, e apresentado na Assembleia Legislativa de São Paulo pelo deputado Ricardo Madalena (PR). Aprovado, o projeto já foi sancionado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), juntamente com outros 30 municípios do segundo “pacote” de aprovações.

O município classificado como de interesse turístico ou como estância turística recebe recursos adicionais da secretaria de Turismo, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE, para investir na execução de obras e programas ligados ao desenvolvimento do turismo nas cidades reconhecidas por lei.

Segundo o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), o município elevado a esta categoria ganha um novo viés econômico, com a geração de mais empregos e renda para a população. Ele avalia que a cidade passará a receber R$ 550 mil por ano para investir em turismo. “Isto vai alavancar a atividade turística”, disse.

O prefeito de Ipaussu, Sérgio Galvanin Guidio Filho (PR), também anunciou que está requerendo a inclusão da cidade no pacote de municípios de interesse político. Ele acredita que a votação na Assembleia Legislativa possa ocorrer ainda neste ano.