‘Pedofilia sempre existiu no futebol’

Técnico veterano diz que clubes e até famílias

costumam abafar o problema para não expor atletas

“Infelizmente a pedofilia existe em todos os segmentos da sociedade, inclusive no futebol”. A declaração é do técnico Aldo Cavalari, 49, um dos mais experientes esportistas de Santa Cruz do Rio Pardo. Atual treinador do Vila Nova, um clube que revela talentos, Aldo foi jogador — era considerado um excelente volante — e técnico vice-campeão da Esportiva Santacruzense em 2011. Há dois anos, integrou a comissão técnica que levou o tricolor à 5ª posição do campeonato paulista da Segunda Divisão, uma abaixo do acesso para a série A-3.

Aldo não quis comentar diretamente a denúncia de pedofilia que envolveu um treinador do time do CAS (Clube Atlético Santacruzense) há três semanas, num caso que está sendo apurado pela Polícia Civil. No entanto, o esportista garante que seria hipocrisia negar a existência do problema no futebol brasileiro. “A pedofilia existe no futebol em todos os países. A gente sabe de histórias de treinadores ou jogadores. Infelizmente é um drama grave que não acontece apenas no Brasil”, disse. Segundo ele, quem é assediado pode, inclusive, desenvolver traumas.

Aldo já passou por vários clubes, como jogador ou técnico, e nunca presenciou diretamente casos de pedofilia. “Mas a gente sempre ouvia muitas histórias. É difícil descobrir isto no ato e geralmente as famílias envolvidas não querem expor seus filhos”, disse.

Aldo disse que nas escolinhas sob sua responsabilidade o assunto é abordado diretamente. “Falamos também sobre bebidas e drogas, que atingem jogadores brasileiros”, disse. Segundo ele, as “conversas francas” têm surtido resultados entre os atletas.

Clube treina atletas

até do Amazonas

O técnico Aldo Cavalari comanda o Vila Nova, um time de Marília que faz treinamentos no campo do antigo XV de Novembro da Madre Carmem, em Santa Cruz do Rio Pardo. O projeto foi “importado” para o município por iniciativa de Aldo para disputar a Liga Paulista nas categorias Sub-23, Sub-19 e Sub-16. O clube, na verdade, é uma instituição que revela talentos. Em Santa Cruz, há jogadores do Ceará, Pará e Amazonas aguardando uma oportunidade em grandes clubes.

“São jogadores de qualidade e alguns estão fazendo avaliações em clubes conhecidos do Brasil”, explicou Aldo. Um deles, João Gabriel, que é de Santa Cruz, recebeu uma proposta para jogar na Coréia. “Ele vai passar por um período de adaptação e, se tudo der certo, vai jogar naquele país”, disse Cavalari.

Mas há outros casos de atletas que estão sendo monitorados pela Ponte Preta, São Paulo e São Bernardo. O santa-cruzense Cauê vai disputar a Copa São Paulo pelo Fernandópolis.

O Vila Nova, segundo Aldo, possibilita uma certa visibilidade ao jogador. “Na verdade, todo mundo quer jogar em São Paulo, independente do clube. Afinal, é o Estado que propicia maior visibilidade ao atleta”, afirmou.

Segundo o treinador, o Vila Nova montou um alojamento em Santa Cruz para abrigar atletas de todos os cantos do País. Eles estudam em escolas da cidade. Os treinos acontecem durante a semana no campo da Madre Carmem e o clube dispõe de preparador físico e até treinador de goleiros.

Longe da família

O goleiro Joaquim Isidoro da Silva Neto, 17, veio de Mombaça, do Ceará para tentar a sorte em São Paulo. Ele treina todos os dias no campo do XV de Novembro, na vila Madre Carmem, e não vê a família há dez meses. “Deixei meu pai e meus irmãos no Ceará, mas me comunico com eles todos os dias pelo whatsapp”, contou.

Ele jogava em Monte Aprazível, na região de São José do Rio Preto, onde foi indicado para treinar em Santa Cruz. Seu sonho é um dia chegar à seleção brasileira. “É preciso sonhar alto”, lembra.

Victor Henrique, o zagueiro “Tuiuiú”, 19, também sonha em atuar num grande time e, quem sabe, na seleção. “Mas primeiro penso em ajudar a família”, conta o atleta que há cinco meses veio de Novo Progresso, uma cidade do Pará na divisa com o Mato Grosso. Ele está animado nos últimos dias, já que será avaliado pelo Guaratinguetá.

“Tuiuiú” deixou os pais e até uma namorada no Pará há quase um ano, com quem conversa todos os dias até por videoconferência. Flamenguista, no Pará ele é torcedor do Paissandu.

* Colaborou: Toko Degaspari