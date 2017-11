Acidente em vicinal mata mulher e fere três pessoas

Grave acidente aconteceu na tarde de segunda,

quando dois carros se chocaram frontalmente

A colisão frontal entre dois automóveis matou uma mulher na tarde de segunda-feira, 13, na rodovia vicinal Jaime Abras, que liga o distrito de Sodrélia, em Santa Cruz do Rio Pardo, a Bernardino de Campos. Outras três pessoas, sendo dois homens e uma outra mulher, ficaram feridas gravemente. Não chovia e ainda era tarde quando os dois carros se chocaram logo depois de uma curva. Ainda não se sabe os motivos do acidente, já que não há indícios de um terceiro carro envolvido na batida.

A aposentada Maria José de Barros, 69, morreu no local. Ela estava num Chevrolet Corsa com placas de Ipaussu, segundo informações no banco traseiro e usando cinto de segurança. Ainda não se sabe como Maria José morreu, mas uma das hipóteses é de ela ter sido asfixiada pelo cinto de segurança.

Quando os bombeiros e o Samu — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — chegaram ao local do acidente, a mulher foi retirada do carro e os paramédicos tentaram reanimá-la, sem sucesso.

No Corsa ainda viajavam a irmã dela, Ivone de Oliveira Cerino, 60, e o sobrinho Daniel Cerino, 35, que conduzia o automóvel.

O outro carro, um Honda Fit com placas de Bernardino de Campos, era conduzido por Edna Maria Prandini Beleze, 62, moradora em Bernardino de Campos. Os sobreviventes tiveram ferimentos graves e foram levados à Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo informações, eles não correm risco de morte.

Peritos da Polícia Científica ainda vão analisar o que causou o acidente. Segundo policiais, os dois motoristas disseram não se lembrar do que aconteceu no instante da batida. Também não apareceu nenhuma testemunha do acidente. Sabe-se, apenas, que o Honda seguia de Bernardino em direção a Santa Cruz do Rio Pardo.

Segundo o irmão do motorista do Corsa, que compareceu ao local, a mulher que morreu tinha uma consulta médica marcada em Santa Cruz e o sobrinho foi buscá-la em Bernardino, juntamente com a mãe.

A pista ficou interditada durante mais de uma hora para o resgate das vítimas — algumas presas nas ferragens — e a retirada dos destroços que se espalharam pela rodovia. Houve necessidade de jogar resíduos no asfalto, uma vez que um dos automóveis teve vazamento de óleo.