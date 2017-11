Aposentado protesta contra CEF e lotérica

Ele não conseguiu pagar boleto

com um cheque da própria CEF

Morador em Duartina, o aposentado Nelson Barbosa Gomes, 64, visitava parentes em Santa Cruz do Rio Pardo quando, segundo ele, sofreu um constrangimento na casa lotérica localizada na rua Conselheiro Dantas. Na semana passada, ele não conseguiu pagar a parcela de um financiamento da Caixa Econômica Federal com cheque. Detalhe: o documento era de uma agência da própria CEF, que controla as casas lotéricas.

Nelson é cliente bancário desde 1979 e há décadas possui conta numa agência da Caixa Econômica Federal. “Meu cheque é azul. Se tenho crédito no banco, porque este mesmo estabelecimento não aceita meu cheque?”, questionou.

O aposentado disse que precisou recorrer à filha, que mora em Santa Cruz, para conseguir pagar a parcela do financiamento em dia. Ele emprestou dinheiro. “Eu queria honrar meu compromisso, mas a CEF precisa ter sensibilidade e aceitar cheques de seus próprios clientes”, criticou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Caixa Econômica Federal na semana passada. A resposta explicou que o pagamento em cheques precisa estar estipulado no contrato entre a casa lotérica e a CEF. A nota, porém, não revela se a lotérica de Santa Cruz possui esta cláusula contratual.

A assessoria também informou que os pagamentos em cheque só podem ser realizados no valor exato da dívida. Além disso, explicou que o cheque deve pertencer ao sistema regional de compensação bancária.