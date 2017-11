‘CPI das Horas Extras’ vai ouvir Otacílio e os ex-prefeitos Mira e Maura

Investigação começa amanhã, com uma “maratona”

de depoimentos que vai até a próxima quinta-feira

A CPI que investiga o suposto pagamento de horas extras fictícias na Codesan, empresa que pertence ao município, vai ouvir o depoimento do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) e dos ex-prefeitos Adilson Mira (PSDB) e Maura Macieirinha (PSDB). A suposta irregularidade teria acontecido nos três governos. Otacílio, por ser o atual prefeito, e Maura, que é vereadora, serão “convidados” a prestar depoimento. No entanto, em caso de recusa a CPI poderá requisitar a presença da testemunha judicialmente.

Ainda não há data para os depoimentos de Otacílio, Maura e Mira. Segundo o presidente da CPI, vereador Luciano Severo (PRB), a comissão resolveu ouvir primeiro pessoas ligadas à direção da Codesan, para depois ouvir funcionários e demais testemunhas. Entretanto, é provável que os depoimentos dos agentes políticos sejam programados para dentro de dez dias.

Depois de duas semanas de marasmo, a comissão começa amanhã uma verdadeira “maratona” de depoimentos. O primeiro será o do vereador Cristiano de Miranda (PSB), que será ouvido como testemunha, de acordo com a legislação municipal, somente porque foi o primeiro signatário do requerimento que pediu a abertura da CPI. Cristiano não deve acrescentar nada de novo às investigações.

Na terça-feira, 21, estão previstos os depoimentos do atual presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, e de seu antecessor, o engenheiro Eduardo Blumer. Agenor vai depor às 14h, enquanto o depoimento de Blumer está marcado para começar às 16h.

Na quarta-feira, 22, estão convocados para depor, nos mesmos horários, o ex-presidente da Codesan no governo de Adilson Mira, Miro Picinin, de quem era vice-prefeito na época, e o ex-diretor financeiro Abelardo Pinheiro Guimarães. Miro Picinin também foi diretor executivo da Codesan no início do governo de Otacílio Parras, mas foi exonerado após denúncias de nepotismo no governo. É que Miro é pai de Marcelo Picinin, que ocupava o cargo de assessor jurídico do prefeito Otacílio na época.

Já Abelardo, demitido por Otacílio em 2015, pode dar informações valiosas à CPI, já que naquele mesmo ano, em depoimento a uma outra comissão que igualmente investigava a Codesan, revelou que havia pagamentos irregulares de horas extras a funcionários da empresa.

Na quinta-feira, 23, vão depor os ex-diretores Rubens de Paula Vieira — que ocupou cargo na empresa durante o governo de Adilson Mira — e José Antonio Vidor, indicado como diretor executivo por Otacílio Parras e demitido em 2015.

A CPI apura o pagamento irregular de horas extras e supostas omissões das diretorias ao longo dos últimos anos, inclusive a atual. Segundo consta, havia o pagamento do máximo de horas extras permitido aos funcionários do escritório da empresa — 60 horas mensais —, o que praticamente dobrava o valor dos salários. A justificativa era serviços extraordinários aos sábados, domingos e feriados, períodos em que o setor de contabilidade da Codesan não funciona.

Luciano Severo disse que os vereadores também pretendem ouvir vigias e funcionários da portaria da Codesan para saber se havia algum tipo de trabalho no escritório no período em que as horas extras foram pagas.

Pelos documentos requisitados da Codesan, sabe-se que a suposta irregularidade aconteceu entre 2005, no governo de Adilson Mira, e 2013, quando Otacílio Parras já era o prefeito.

A empresa sofreu o mesmo problema no setor de construção civil. Segundo apurações, a diretoria anterior não pagava o piso previsto na legislação para os pedreiros e resolveu complementar os salários com horas extras fictícias. O problema é que, na carteira de trabalho, o valor do salário continuou abaixo do piso, o que motivou dezenas de ações trabalhistas e um prejuízo superior a R$ 1 milhão à empresa.

Os vereadores também estão apurando a suposta omissão da atual diretoria, cujo presidente é Cláudio Agenor Gimenez. Ele garante que só tomou conhecimento da irregularidade em junho deste ano, quando o DEBATE, inclusive, publicou uma reportagem sobre o caso. No entanto, Cláudio deveria ter conhecimento da denúncia, uma vez que o ex-diretor financeiro da empresa, Abelardo Guimarães, fez o alerta em depoimento a uma CPI no ano de 2015. Além disso, foi a atual diretoria que apresentou recurso no Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) para tentar reverter a rejeição das contas da empresa do exercício de 2013. O relatório do TCE já apontava o pagamento suspeito das horas extras.

Os membros da CPI também desistiram da hipótese de decretar sigilo nas investigações. Toda audiência, inclusive os depoimentos, serão públicos.