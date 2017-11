Decepção de muitos, alegria de poucos

Quase 2.000 pessoas acompanharam, sob forte

calor, o sorteio de 80 moradias na tarde de quinta

Desmaios, choros compulsivos, gritos de alegria e muita conversa sobre falta de moradias e suspeitas. Teve de tudo no sorteio que escolheu os futuros 80 mutuários das casas populares que estão sendo construída pela CDHU — Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano —, empresa do governo de São Paulo, nos altos da Estação. Os políticos — o secretário estadual da Habitação Rodrigo Garcia, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), deputado Ricardo Madalena (PR) e vários vereadores — tentaram transformar a solenidade num palanque. Garcia chegou a anunciar que vai analisar pedidos do município para novos conjuntos habitacionais do Estado.

Na verdade, o futuro núcleo nas proximidades do Jardim São João terá 100 moradias, mas 20 já foram reservadas a famílias que moram em situação de risco. “Daqui para a frente não vai faltar casa”, garantiu o deputado Ricardo Madalena. O prefeito Otacílio Parras também percebeu o clima de nervosismo na multidão e admitiu “estar triste” pelo fato de não existir casas para todos. “Já conversei com o secretário Rodrigo Garcia e ofereci terrenos para novos projetos habitacionais, num total de 117 casas”, anunciou. Segundo ele, as moradias serão construídas na região da vila Maristela.

O sorteio estava marcado originalmente para 12h, mas foi alterado na segunda-feira, 13, para duas horas depois. Centenas de famílias começaram a chegar ao recinto “José Rosso”, conhecido como “Expopardo”, às 11h da manhã.

O sorteio começou com mais de meia hora de atraso. Minutos antes, uma mulher grávida passou mal em vista do forte calor e precisou ser atendida. A aglomeração de pessoas em barracas improvisadas impediu a aproximação da ambulância.

Os políticos retiraram das urnas transparentes os primeiros cupons. A primeira sorteada, cujo cupom foi retirado pelo secretário Rodrigo Garcia, foi Hilda de Fátima Galdino. Um a um, os felizardos gritavam na plateia e eram chamados ao palco. A maioria, em lágrimas. Maria do Rosário Oliveira foi o segundo cupom, sorteado pelo prefeito Otacílio Parras.

Quando o secretário estava se retirando, pois havia agenda de sorteio em outros municípios, uma das mulheres contempladas desmaiou assim que chegou ao palco. Depois, se levantou e pulou de alegria. Várias outras contempladas se ajoelharam no chão ou perto do palco quando seus nomes eram anunciados.

As famílias sorteadas ainda serão convocadas para o último processo de habilitação que já está marcado para o próximo dia 22, no mesmo recinto da Expopardo. Na oportunidade, todos os mutuários sorteados deverão comprovar os requisitos exigidos pela CDHU para ter direito ao imóvel. Como é possível a exclusão de alguns nomes, houve sorteio de alguns suplentes. Um dos requisitos é não possuir outro imóvel, mesmo financiado.

As moradias em Santa Cruz estão sendo construídas pela Codesan e as obras estão na fase final. A estimativa é que as famílias recebam as chaves das unidades em março do próximo ano.

Secretário admite um

‘forte déficit’ na cidade

O secretário estadual de Habitação, Rodrigo Garcia, se surpreendeu com a quantidade de inscrições para as 80 casas sorteadas em Santa Cruz do Rio Pardo. “É um forte indicativo de que o déficit na cidade é muito grande”, afirmou.

Ele revelou que já tinha informações sobre o déficit em Santa Cruz. “São praticamente 20 famílias por casa, uma demanda muito grande. É por isso que o governador Geraldo Alckmin está priorizado municípios com alto déficit habitacional”, disse.

Garcia se comprometeu a estudar pedidos do município para a execução de novos projetos em Santa Cruz. “O prefeito me deu a notícia de que 60 lotes já estariam em condições de serem doados ao Estado. Na verdade, os detalhes para regularização dos lotes são demorados. Alguns municípios precisam de, no mínimo, dois anos para acertar a situação jurídica dos terrenos”, explicou.

“Sonho realizado”

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) disse que o déficit em Santa Cruz foi criado nos últimos 30 anos, pela falta de políticas habitacionais. Ele admitiu que o problema não será resolvido em sua administração, “mas em quatro ou cinco anos Santa Cruz estará resolvendo este problema de falta de moradias”.

Segundo Otacílio, nos oito anos de administração dele quase 1.000 casas deverão ser entregues. Ele credita na conta das habitações populares os vários empreendimentos particulares que foram lançados nos últimos anos, com apoio da prefeitura. “O sonho estará realizado”, disse.

Mulheres choram

durante o sorteio

Amor, nós fomos sorteados”. A dona de casa Cristiane Fátima Melo de Souza, 41, nem conseguiu terminar a frase ao telefone, quando avisava o marido minutos depois de ser contemplada com uma unidade do futuro bairro da CDHU. Chorou compulsivamente e precisou se recompor para conversar com a reportagem. A família paga aluguel há muitos anos. O marido de Cristiane é cobrador de uma funerária.

O casal tem duas filhas, uma de 15 anos e outra de 10, e, segundo Cristiane, precisava muito de uma moradia. “Para falar a verdade, eu tinha muita fé em Deus. No fundo, sabia que seria contemplada”, disse, enquanto as lágrimas voltavam.

Ao lado dela, a mãe Geni acabava de telefonar para as netas informando do “presente”. Do outro lado da linha, o choro continuou.

Vanessa Silva foi a número 31 a ter o nome retirado da urna. Diarista, chorava e ria ao mesmo tempo. “Eu já sabia. Deus prometeu que um dia me daria uma casa”, disse Vanessa, mãe de três filhos, que ainda não sabiam do sorteio. Casada e evangélica, lembrou que tem uma prioridade. “Primeiro eu vou agradecer a Deus”, disse. “Se possível, queria falar no microfone”, emendou, enquanto abraçava parentes e amigas dando conselhos: “Ninguém pode nunca perder a fé”.