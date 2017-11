Primeiro a depor na CPI, Miranda admite: não sabe de nada sobre horas extras

Vereador vai depor apenas por determinação da lei

O vereador Cristiano de Miranda (PSB), que será o primeiro a depor na “CPI das Horas Extras”, na tarde desta segunda-feira, 20, admitiu que tem pouco a acrescentar nas investigações. Ele será a primeira testemunha porque foi o primeiro signatário do requerimento que pediu a abertura da CPI, segundo determina a legislação municipal. “Eu vou falar o que sei, principalmente fatos divulgados pela imprensa”, afirmou.

Cristiano disse que foi informado das supostas irregularidades em junho deste ano, quando o DEBATE publicou reportagem a respeito do escândalo. “Foi aí que eu soube do caso e passamos a discutir o assunto na Câmara. Na verdade, desde o início a ideia era abrir uma CPI e este era o pensamento, inclusive, da oposição”, disse o vereador, que não esconde um certo desapontamento pela ausência de parlamentares da oposição.

“Todo mundo ficou descontente com o fato deles não participarem da CPI. Cada um tem seus motivos e devemos respeitar, mas a presença da oposição daria mais transparência às investigações”, afirmou. No entanto, Miranda garante que o fato da CPI ser totalmente “governista” não retira a isenção e imparcialidade da investigação. “Apenas seria mais justo a presença de um vereador da oposição, mas é claro que os trabalhos serão imparciais e transparentes. Vou acompanhar tudo e todos terão acesso às investigações”, disse.

O curioso é que Cristiano está impedido de participar da CPI por ter sido o primeiro a pedir sua criação. O vereador, inclusive, estranha este dispositivo na lei e estuda discutir a possibilidade de alterar a legislação através de uma emenda. “O vereador tem o dever de fiscalizar e não concordo com esta proibição”, afirmou, admitindo que gostaria de ter sido indicado para participar da CPI.